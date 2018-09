A las puertas del otoño con las máximas disparadas a casi 30 grados

El verano se despedirá con el termómetro instalado entre los 25 y 30 grados. La previsión de Meteogalicia hasta el próximo martes, día 18, contempla que las máximas oscilen en esa horquilla y las mínimas no bajen de 14 grados. Para hoy y mañana, de hecho, contempla que el mercurio se dispare hasta los 29º y no pase de los 20º durante los momentos más fríos de la jornada. El buen tiempo se mantendrá durante los próximos días, el sábado y el domingo, y continuará también a principios de la próxima semana. Las máximas de estas jornadas superan de hecho las de julio, cuando la estación de Avenida de Madrid no pasó nunca de los 27,7 grados de máxima.