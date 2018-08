El Náutico niega ser titular del tramo hundido en As Avenidas

El presidente del Real Club Náutico de Vigo, Rafael Tapias, negó ayer que la entidad tenga algún tipo de responsabilidad en el tramo de paseo que se hundió el pasado domingo después de que colapsase el hormigón de la estructura. "Nosotros no tenemos nada que ver porque no somos concesionarios de la parte accidentada. La nuestra es exclusivamente la lámina de agua, que es por lo que pagamos las tasas a la Autoridad Portuaria. Prueba de ello es que los permisos que pide la organización de O Marisquiño no nos incluye", sentencia el mandatario. El convenio Abrir Vigo al Mar firmado en 1992 por Concello, Puerto y Zona Franca puso el punto y final a la concesión que tenía el Náutico sobre el paseo marítimo.