La Policía activa el operativo de vigilancia a una docena de incendiarios de alto riesgo

Diez años después del gran incendio forestal que devoró más de de 750 hectáreas del corazón de As Fragas do Eume, el paraíso natural de 9.000 hectáreas en el corazón de Ferrolterra que esconde uno de los mejores ejemplos de bosque atlántico europeo fue de nuevo pasto de las llamas. El fuego comenzó minutos después de la una de la tarde en la parroquia de Soaserra, en el municipio de Cabanas, y afectó a 2,4 hectáreas del enclave natural, según el balance provisional de la Consellería de Medio Rural. Nada más dio aviso del incendio fueron movilizados un técnico, tres agentes, once brigadas, cinco motobombas, dos aviones y cuatro helicópteros. Quedó extinguido al final del día. Desde Medio Rural reiteran que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuíto 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.