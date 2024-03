Besteiro formaliza su candidatura al PSdeG: “Cumplo la palabra”

José Ramón Gómez Besteiro dio un paso más para tomar las riendas del PSdeG, un puesto que ya ocupó entre los años 2013 y 2016. El diputado electo se desplazó ayer hasta la sede del partido en Santiago para registrar su precandidatura para liderar la formación, “el primer requisito que había que cumplir”. “Mi compromiso es con Galicia y cumplo la palabra”, manifestó el que fuera candidato socialista a las elecciones autonómicas, al tiempo que aseguraba que “cumplo la palabra que dije en su día”. Aludía así a la promesa que hizo de centrarse en la comunidad y que materializó también al renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. Precisamente ayer, Patricia Otero tomó posesión del acta del lucense.

Sobre su futuro si consigue hacerse con la secretaría xeral del PSdeG, Besteiro quiso ser “respetuoso” y “prudente” con los tiempos que marca el calendario socialista. No quiso desvelar el nombre de las personas que lo podrían acompañar en esta nueva etapa ni su propuesta programática. Sí avanzó que será en “los próximos días” cuando presente la oferta política con la que quiere orientar y conducir el partido.

Es, por ahora, el único que ha acudido a presentar su precandidatura y admitía que desconoce si contará con competencia en el proceso interno del partido. “Cualquier militante que esté dispuesto a dar el paso puede hacerlo. Preguntado por si tiene entre sus planes mantener el equipo formado por Valentín González Formoso, el lucense indicó que “no se trata de dar continuidad o no”. Es por ello que quiso advertir que no contar con las mismas personas “no supondría en absoluto un desprecio a los anteriores” miembros de la Ejecutiva socialista. En el caso de que Besteiro sea el único candidato proclamado, no habrá primarias, por lo que no se celebraría la votación, programada para el próximo 7 de abril.

Mesa del Parlamento

Los diputados electos, entre ellos Besteiro, tomarán posesión de sus actas el próximo lunes, fecha en la que está fijada la sesión constitutiva de esta nueva legislatura. Cuestionado acerca de las conversaciones con el BNG liderado por Ana Pontón para la configuración del órgano rector de la Cámara y sobre la posibilidad de que los nacionalistas cedan a los socialistas un puesto en la Mesa, abogó por la que exista una “pluralidad”. “Es lo más edificante y lo más constructivo”, aseguró.