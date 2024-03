El presidente del Senado confunde acento con idioma gallego: "Siga usted en castellano"

“Importante, también, es completar el Eixo Atlántico, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Tui. Para ello, hay que ejecutar el 'bypass' de Betanzos y la salida sur de Vigo, fundamentales para...”, estaba exponiendo la senadora del BNG, Carme da Silva, cuando el presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, le interrumpió: "Señoría, siga usted en castellano, si es tan amable. Muchísimas gracias".

Da Silva, sorprendida, no pareció percatarse del error de Rollán, pese a que en ese fragmento las únicas palabras en gallego que pronunció fueron "Eixo" y los topónimos, que en los cuatro casos coinciden fonéticamente con la versión castellanizada. "Como decía antes el presidente [Pedro Sánchez], lamentablemente, en esta Cámara no se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado y a mí, la verdad, se me va", se excusó la nacionalista, notablemente confusa.

"Eixo" al margen, en todo su discurso utilizó otras dos palabras en gallego: "grazas", justo al tomar la palabra concedida por el propio Rollán, y "Galiza", en dos ocasiones. Todo apunta a que el presidente del Senado, madrileño, se despistó con la prosodia galegofalante de la pontevedresa y confundió el acento con el idioma.

Da Silva llegó al Senado el pasado verano después de una larga carrera política en el Parlamento gallego y en el Concello de Pontevedra; acostumbrada a intervenir en su idioma, quizás ante el apercibimiento del presidente asumió que había cambiado de lengua sin percatarse. Luego continuó en castellano el resto de su intervención aunque al retomar el hilo repitio "Eixo Atlántico" y apostilló: "que es como se denomina", como si en ese momento se diese cuenta de que ya estaba hablando en español.

Reclamación

La senadora del BNG intervenía para exigir al presidente del Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado de 2024 reflejen el compromiso de dotar a Galicia de un servicio ferroviario de Cercanías, tal y como pactaron dicho partido y el PSOE en su acuerdo de investidura.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Carme da Silva ha recordado a Sánchez que Galicia "es de las pocas comunidades autónomas de su tamaño y población" que no tiene Cercanías, pese a tener áreas urbanas como la de Vigo y Pontevedra, con unos 700.000 habitantes, o la de A Coruña y Ferrol, con alrededor de medio millón.

"Necesitamos más y mejores servicios ferroviarios, adaptados a las necesidades de la población gallega para la movilidad diaria", ha subrayado la senadora, quien espera que el Cercanías gallego "se refleje en los próximos Presupuestos del Estado" y "se materialice en esta legislatura".

Ha reclamado, asimismo, que el Gobierno ponga fecha a la llegada de los nuevos trenes Avril; que revise la política tarifaria de los Alvia, que tienen unos precios "escandalosos"; y complete el Eje Atlántico con el baipás de Betanzos, la salida sur de Vigo y la conexión de alta velocidad entre esta ciudad y la portuguesa de Oporto, con el horizonte de conseguirlo en 2030.

Sin compromiso concreto

Por su parte, Sánchez, que ha participado hoy en su primera sesión de control en el Senado en esta legislatura, no ha ofrecido un compromiso concreto respecto al Cercanías pero ha repasado los "hitos" conseguidos en los últimos años y ha manifestado su voluntad de cumplir el acuerdo de investidura y "seguir avanzando en esa misma senda".

En particular ha subrayado que, desde 2018, el Gobierno ha invertido 1.140 millones de euros en la infraestructura ferroviaria gallega, dirigidos por ejemplo a la nueva estación de Vigo o a la llegada del AVE a la región, alcanzando 3,6 millones de viajeros en sus dos primeros años de operativa.

Actualmente, se trabaja en otros proyectos como la renovación y electrificación de la línea Ourense-Monforte de Lemos-Lugo; el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña; o la mejora del trazado del FEVE entre Ferrol y Ribadeo.

"Tenemos por delante muchísimo trabajo, pero yo creo que vamos en la buena dirección", ha concluido el presidente.