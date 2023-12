Los datos de PISA revelan una caída en la última década generalizada en la OCDE. En el caso de Galicia, si se comparan los logros con respecto al examen prepandemia, en 2018, hay una bajada de doce puntos, hasta los 486 en Matemáticas, y un retroceso de la comunidad desde el quinto al octavo puesto entre las autonomías.

Lo mismo ha ocurrido en lectura, aunque en este caso la OCDE no compara con las estadísticas de 2018, que se pusieron en cuestión debido a los tiempos de respuesta del examen: en la última década, que es la referencia usada por los analistas, se bajó en Galicia trece puntos, hasta los 485. Desde 2018, de tener en cuenta el dato, la caída sería de nueve puntos en la comunidad.

No obstante, Galicia resiste mejor en Ciencias: ahora comparte el liderazgo del podio autonómico con Castilla y León, al lograr 506 puntos. En total, el retroceso es de cuatro puntos.







No solo Galicia experimenta una caída. Ha ocurrido en España en general y en toda la OCDE. De hecho, los responsables del estudio consideran, analizando toda la década, que no solo estaría explicada por la pandemia, sino que la tendencia viene de antes. Simplemente la irrupción del COVID lo “intensificó”.

La Consellería de Educación destaca el liderazgo en Ciencias y el aspecto de equidad del sistema educativo. En este último indicador,que refleja las posibilidades de que un estudiante progrese al margen de su situación socioeconómica, Galicia se sitúa a la cabeza, destaca la Xunta, junto a Cantabria.

Desde el Ejecutivo autonómico destacan asimismo que Galicia obtiene 21 puntos más que la media estatal y de la OCDE en Ciencias (506 puntos frente a 485). En Matemáticas, los 486 puntos gallegos son 13 más que la media estatal y 14 más que la de la OCDE. En Lectura, prosigue la Xunta, Galicia saca una ventaja de 11 puntos con respecto a la media autonómica y 9 más que la OCDE.

Tendencia descendente en matemáticas

Desde 2012 a 2018, el alumnado de todo el mundo -España incluida- experimentó una tendencia descendente en la matemáticas. Lejos de amortiguarse o recuperarse, la caída continúa. Y parece no tener frenos. En 2022, una vez atravesada la pandemia de coronavirus, España empeora sus resultados en matemáticas y comprensión lectora, lo que confirma que los confinamientos han lastrado los aprendizajes. No solo aquí, sino a en todo el mundo. Los países de la OCDE, de media, todavía suspenden más. En compresión lectora el dato también es desolador aunque, en España, no hay comparativa con 2018 sino con 2012 por las irregularidades detectadas en aquella ocasión. En ciencias, mientras, hay una mínima mejoría.







Estas son algunas de las conclusiones del último informe Pisa, el programa internacional para la evaluación internacional de los estudiantes de 15 años (último curso de ESO) que se realiza periódicamente desde el año 2000. En esta ocasión, la OCDE examinó a 690.000 alumnos y alumnas de centros públicos y privados de más de 90 países en marzo de 2022. Estamos delante, por tanto, del primer Pisa pospandemia.