En cualquier mañana ordinaria del primer trimestre de este año, la sanidad pública gallega realiza de media más de 600 operaciones y sus especialistas pasan en torno a veinte mil consultas en los hospitales. Sin embargo, esa cifra se vio recortada ayer casi en una cuarta parte debido a la incidencia del paro convocado por CESM para denunciar una “calidad asistencial deteriorada” y para reivindicar el “merecido tiempo de descanso” que le corresponde al personal, acabar con la “discriminación” a nivel retributivo que alegan que sufren los médicos gallegos respecto a los de otras autonomías –caso del plus que no reciben si trabajan en la pública y la privada a la vez– y asegurar que las consultas no sean “cadenas de montaje”.

En concreto, con datos facilitados por el Sergas, 163 cirugías, 3.764 consultas con especialistas en hospitales y 398 pruebas se suspendieron solo de mañana en la primera jornada de un paro que se anuncia como indefinido, aunque sus promotores afirman que están “deseando sentarse a negociar de verdad” al opinar que hasta ahora la Xunta ha hecho un “paripé” y desde la Consellería de Sanidade se muestran “abiertos al diálogo” y recuerdan que la gran mayoría de sus reivindicaciones “ya están en marcha o pactadas”. Actividad urgente La actividad de carácter urgente, donde los servicios mínimos establecidos por la Xunta son del cien por cien, requisito que, según la Administración, se ha cumplido, no se ha visto afectada. Así lo trasladó la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, quien subrayó que la sanidad pública gallega respondió ayer “adecuadamente a todas las urgencias”. No obstante, desde el sindicato CESM destacan que, si bien la jornada discurrió “sin incidencias notables”, sí hubo situaciones “anómalas”. Así, señalan que “a pesar de que los servicios mínimos solo estaban destinados a urgencias, muchos facultativos fueron asignados a otro tipo de tareas”. En cuanto al resto de la actividad, el seguimiento del paro, según la gerente del Sergas, fue “desigual entre las distintas áreas sanitarias, más concentrado en ciertos hospitales”. Especificó que si el seguimiento global durante la mañana fue de un 14,2%, se redujo al 5,4% en Atención Primaria, uno de los niveles en los que se enfocan las reivindicaciones de CESM –al pedir agendas cerradas de 25 pacientes para pediatría y de 30 para médicos de familia con diez minutos para cada caso–. Por la tarde, el seguimiento bajó al 4%, según Sanidade. Vigo, líder en seguimiento matinal En el momento de máximo seguimiento, en el área de Vigo la convocatoria de huelga fue secundada por el doble de profesionales que en el resto de la comunidad, con un 23,7%. Solo en el Hospital Álvaro Cunqueiro, el más afectado, se vieron afectadas 39 cirugías y se van a ver pospuestas más de 1.160 consultas. Por la tarde, en cambio, el paro fue secundado por el 1,9%, sostiene el Sergas. En el extremo opuesto se situaría el área de Pontevedra y O Salnés, donde rozó el 7%, aunque se abortaron una veintena de cirugías y más de 450 consultas se retrasarán. En Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, el paro fue del 15,3%; en Santiago y Barbanza, del 13,9%; en Ferrol, del 12,9%; en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, del 12,86%, con 34 operaciones y más de 440 consultas suspendidas, y en A Coruña y Cee, del 11,4%. Son datos de la Consellería de Sanidade, que añade que la Xunta respeta el derecho al paro, pero “sigue apostando por el diálogo y el consenso con todos los actores implicados en el fortalecimiento de la sanidad pública gallega”. Las cifras sindicales Las cifras aportadas por el sindicato CESM, que convoca la huelga en solitario, difieren, ya que sitúan en “casi el 60%” el seguimiento por parte de los facultativos que podían ejercer este derecho”, lo que ven un “éxito” por tratarse de la primera jornada del paro. Concuerdan con la Xunta, no obstante, en que el área sanitaria de Vigo fue líder –aunque hablan de un 75%– y en que fueron los centros hospitalarios “de referencia” los que destacaron por su participación, en especial aquellos donde hubo concentraciones –el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, el Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Lucus Augusti de Lugo–. Con todo, aducen que también fue secundada de forma “notable” en los centros comarcales y en Primaria. CESM llamó a todos los facultativos e incluso a los MIR a apoyar un paro que sustenta en varias reivindicaciones, aunque desde Sanidade inciden en que el principal escollo para entenderse es el complemento específico que se abona a quienes trabajan solo en la pública. Entre otras reclamaciones, figuran la implantación de 35 horas semanales, que ven “innegociable”, la equiparación del precio de la hora de guardia al resto de comunidades, la recuperación de los moscosos autonómicos, que 24 y 31 de diciembre se consideren no laborales o agendas limitadas en Primaria, además de que se reduzcan las tareas burocráticas o suprimir el programa de gestión de demanda XIDE, recurrido por los colegios médicos. CESM llamó ayer al resto de profesionales a unirse a la protesta. Movilización ciudadana Mientras los médicos inician un paro, la Plataforma SOS Sanidade Pública llama a la ciudadanía a una “gran movilización social y profesional” en defensa de la Atención Primaria con concentraciones el 26 de abril. Denunian que la “única estrategia” de la Xunta es “desmantelar y privatizar” el primer nivel asistencial. La plataforma prevé celebrar hoy, Día Mundial de la Atención Primaria, pequeños actos en diferentes localidades.