La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que el PP y la Xunta se han instalado “en la rutina”, “sin ser capaz de ofrecer un proyecto de país”, y “subordinado a las directrices de Génova, defendiendo la agenda de Madrid y no los intereses de los gallegos”. Es por este motivo que considera que los populares afrontan en Galicia su “fin de ciclo” y que la alternativa es el BNG.

“El PP no quiere escuchar ninguna propuesta que no venga de las filas del PP. Sus recetas generan cada vez un mayor colapso y no solo en la sanidad, en el ámbito económico Galicia va a menos”, lamentó en declaraciones a Radio Nacional.