El Corredor Atlántico multiplicará por cinco el tráfico ferroviario de mercancías en 2050

El tráfico ferroviario de mercancías de Galicia se multiplicará por cinco en el horizonte de 2050 si se impulsa el Corredor Atlántico. Según los cálculos de la Xunta, contemplados en la Estratexia Loxística que está ultimando, si se mejoran las líneas de tren pasarán de mover en la comunidad autónoma 1,3 millones de toneladas al año a 7,2 millones dentro de 28 años. El lobby del Levante cargó precisamente contra las inversiones en esta infraestructura y defendió que había que concentrarlas allí donde “hay más tráficos”, es decir, en el Corredor Mediterráneo. Desde el Ministerio de Transportes, sin embargo, discrepan de esta tesis y advierten que invertirán atendiendo a criterios, no solo de demanda, sino también de “vertebración territorial” y “funcionalidad”.

Los empresarios gallegos apuntaron, de hecho, que no se puede incrementar el tráfico ferroviario de mercancías en Galicia si previamente no hay buenas infraestructuras y, por eso, junto a la Xunta, demandaron al Gobierno que no ceda a presiones del Mediterráneo, una petición a la que se ha sumado Asturias.

La prueba de que hay demanda y de que con un tren más moderno se dispararían los tráficos de mercancías es el estudio realizado por la Consellería de Infraestruturas sobre la evolución de las cuotas de mercado del ferrocarril en el marco de su futura Estratexia Loxística.

La Xunta calcula que, con datos de 2019, hay 42,9 millones de toneladas de mercancías que se mueven por carretera que podrían trasvasarse al tren. Sin embargo, solo el 3,12 por ciento es transportado por ferrocarril: poco más de 1,3 millones de toneladas al año.

Evolución

En un escenario en el que no se ejecutan mejoras sobre la red ferroviaria el tráfico de mercancías se incrementará, pero en mucha menor medida que si se impulsa el Corredor Atlántico y se moderniza la red.

Así, sin esta infraestructura la previsión es que en 2050 se muevan en Galicia 3,7 millones de toneladas al año. Pero si, por el contrario, se acometen mejoras en las líneas ferroviarias el tráfico de mercancías ascendería a 7,2 millones de toneladas anuales tanto nacionales como internacionales, lo que eleva hasta el 11 por ciento la cuota de mercado sobre el tráfico potencialmente trasvasable al ferrocarril.

Pero las ventajas de modernizar el tren de mercancías empezarían a apreciarse mucho antes. En 2030 se podrían mover ya por tren 5,5 millones de toneladas (cuatro veces más que ahora) y en 2040 se llegaría a las 6,5 millones de toneladas.

¿Pero qué mejoras necesitaría el tren de mercancías gallego para alcanzar estas cuotas? Habría que corregir grandes pendientes de hasta el 23 por ciento, aumentar los gálibos, electrificar las vías, construir apeaderos y mejorar la red para que puedan circular convoyes de entre 750 y 1.000 metros, entre otras actuaciones, además de garantizar la conexión con los puertos gallegos. La Xunta calcula que será necesario invertir en estas mejoras 3.300 millones de euros.

El Ministerio de Transportes está ya invirtiendo en el Corredor Atlántico (se han ejecutado 98 millones de euros), pero los proyectos avanzan a menor ritmo que en el Mediterráneo donde ya se han gastado 4.400 millones.

Aún así, el Ministerio de Transportes defiende que ambos corredores son “imprescindibles para el desarrollo económico de España” y, por lo tanto, tienen “la misma prioridad”. Y recuerdan que en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2023 recoge partidas “similares” en ambas infraestructuras.

La suma de las inversiones en ambos corredores asciende a 3.343 millones de euros para el próximo año, de los cuales se destinan 1.695 millones al Corredor Mediterráneo y 1.648 millones al Corredor Atlántico en toda su extensión. Este eje que conecta Galicia va hasta Palencia donde un ramal enlaza con Francia, a través de Bilbao, y otro baja hasta Valladolid, Madrid y Algeciras. También se incluyen las conexiones con Portugal: Valladolid-Aveiro y Madrid-Lisboa.

Compromiso indudable

Las inversiones que se acometen en estos corredores responden, según Transportes, a criterios de demanda, pero también de “funcionalidad y vertebración territorial”. Además el Gobierno recalca que su “compromiso” con Galicia y con el desarrollo de sus infraestructuras es “indudable”. “Prueba de ello es la reciente llegada de la alta velocidad, la rehabilitación de la vía ferroviaria entre Monforte-Ourense y la apuesta por la intermodalidad en las estaciones.

En cuanto a la exclusión de Galicia de los mapas de autopistas ferroviarias, Transportes asegura que tiene “una disposición total” para facilitar la incorporación de la comunidad autónoma a estos servicios ferroviarios para subir remolques y camiones en convoyes y transportarlos por tren. Eso sí, sigue supeditándolo a que exista demanda por parte de las empresas. “Si hay empresas o operadores que muestran interés real en implantar estos servicios, Adif prestará el apoyo necesario para que sea posible”, aclaran. De hecho, se ha abierto una oficina de apoyo y asesoramiento sobre autopistas ferroviarias para facilitar el apoyo a estas empresas que estén interesadas en su puesta en marcha.