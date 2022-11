Galicia y Asturias claman contra el Levante y piden al Gobierno que no ceda a sus presiones

Las presiones del lobby del Levante para que se priorice el eje Mediterráneo de mercancías y se relegue al Corredor Atlántico han causado indignación en Galicia y Asturias. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insta al Gobierno a no ceder a presiones. “No lo vamos a tolerar”, advirtió. En la misma línea el Principado de Asturias defiende que se trata de una infraestructura “irrenunciable” para el Noroeste. Al clamor se sumaron los empresarios gallegos y asturianos que avisan de que no “aceptarán injerencias ni intromisiones que cercenen su competitividad” y advierten al Ejecutivo español de que “no puede permitirse renunciar a una cuarta parte de su territorio ni abandonar al diez por ciento de su población”.

El presidente de Ferrmed, lobby empresarial que presiona para impulsar la conexión mediterránea, acudió el pasado martes a Bruselas para presentar un plan de optimización del tráfico ferroviario en el que excluía al Noroeste español porque “no tiene tráficos suficientes” para rentabilizar la inversión.

Los empresarios del Mediterráneo, cuyo corredor está mucho más avanzado que el Atlántico, llevan tiempo presionando para atraer más inversiones a sus redes ferroviarias, pero es la primera vez que arremeten directamente contra las inversiones, más modestas, que se están haciendo en el Noroeste.

Y las reacciones en Galicia fueron contundentes. “Nos dirigiremos al Gobierno para pedirle que no ceda a presiones y que tenga clarísimo que todos tenemos derecho”, señaló ayer el presidente de la Xunta. “Nosotros no le queremos quitar el corredor a nadie. Y no toleramos que se haga cualquier actuación para que no lo tengamos nosotros”, añadió.

Pero Rueda también se mostró crítico con el Gobierno porque, en su opinión, no está haciendo los deberes respecto al Corredor Atlántico. Así, recordó que todavía no se ha nombrado un comisionado, figura que ya existe en el Mediterráneo y que se encarga de coordinar los proyectos ferroviarios. “Seguimos también sin un plan director, que también estaba comprometido y donde se podía reflejar un calendario concreto de inversiones”, reprochó. Y en este escenario advirtió que es “más fácil que estos grupos de presión tengan lugar”.

Desde el Principado de Asturias mostraron “su absoluto desacuerdo” con el planteamiento del lobby del Mediterráneo. “El corredor Noroeste es fundamental para el tráfico ferroviario y para el desarrollo económico y la cohesión territorial de Asturias y del Noroeste en su conjunto. Defendemos una inversión presupuestaria suficiente en este corredor que garantice su futuro”, reivindicaron.

“Desafortunadas”

Frente al lobby del Mediterráneo los empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León han sellado también alianzas para impulsar el Corredor Atlántico y están dando la batalla para que el Gobierno concrete los proyectos y los presente ante Bruselas para captar financiación.

Por esta razón, la Confederación de Empresarios de Galicia considera “muy desafortunadas” las declaraciones realizadas por el presidente de Ferrmed en Bruselas. “No tiene objeto contraponer intereses legítimos de unos territorios a las necesidades también legítimas de los demás”. Desde la patronal gallega aclaran que si las infraestructuras del Noroeste “no atraen operadores ni tráficos” es porque “no son competitivas”. Y, en este sentido, defienden que el Corredor Atlántico es “clave” para garantizar esa competitividad.

Los empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León defienden que están trabajando “codo con codo” con el Gobierno de España “para convertir el Noroeste en un nodo de conexión intercontinental”. “Y no aceptaremos injerencias ni intromisiones que cercenen la competitividad de nuestro territorio en el futuro”, advierten.

El malestar se trasluce también en las palabras del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, que tildó la postura del lobby del Levante de “insulto a la inteligencia y falta de educación y respeto”. Defiende que en el Noroeste nunca pidieron que “le quitaran un euro al Levante”.

“Queremos estar en pie de igualdad”, aclara. Además recuerda que el Corredor Atlántico ya forma parte de las Redes Básicas de Transportes de la UE. “No tenemos que demostrar que hay tráfico, porque si Bruselas pintó esos corredores es porque hay demanda”, señala.

Eso sí, Cebreiros teme que la presión ejercida desde el Mediterráneo pueda perjudicar al proyecto del Corredor Atlántico. “No queremos competir. Tenemos derecho al reequilibrio territorial”, demandó.

En esta idea insiste el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, que recuerda, por ejemplo, que la primera línea del AVE que se inauguró en España fue Madrid-Sevilla “y no se hizo porque tuviera mucha demanda sino para vertebrar Andalucía”. Su análisis es claro: “no podemos incrementar mercancías si no tenemos conexión ferroviaria”.

Y la actual red está anticuada. Almuíña recuerda que no está electrificada, hay que cambiar gálibos, tener unas vías con ancho determinado, eliminar pendientes... Rechaza el argumento de que las inversiones en el Noroeste no serían rentables porque no hay tráfico. “El Puerto de Vigo creció estos años incluso en pandemia”, defendió. Por eso defiende que hay que invertir en ferrocarril “pero proporcionalmente más en el Corredor Atlántico porque tenemos las peores infraestructuras de España”.

Partidos

Desde el BNG defienden la importancia de dar salida hacia Europa al eje ferroviario Lisboa-A Coruña-Ferrol. El diputado nacionalista Luis Bará explica que en el Mediterráneo hay “un gran lobby y bien organizado” mientras que la alianza de empresarios del Noroeste, en su opinión, “aún está en pañales”. Además responsabiliza a Gobierno y Xunta por su “falta de compromiso” con el Corredor Atlántico. “No hay plan director que planifique las actuaciones necesarias ni un comisionado”, lamenta. En su opinión, ahora mismo la “balanza” se inclina hacia el Mediterráneo y, por eso, la Administración central debe “reequilibrar esta balanza”. “Hay que apoyar a territorios con desventaja para fomentar su competitividad”, reclamó.

Desde el PSdeG coinciden también en que “el potencial del Corredor Atlántico es indiscutible”. “Solo hay que ver la pujanza económica de la Eurorregión Galicia y Norte de Portugal”, explicó el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso.

Además advierte que el Corredor Atlántico está “llamado a tener un papel protagonista” tras el acuerdo entre Portugal, España y Francia “para resolver parte de los problemas del suministro energético”.

“La importancia de este eje ferroviario está fuera de toda duda y creo que para el bien de un determinado corredor no hace falta denigrar ninguna propuesta que no es complementaria sino competidora”, defiende Formoso.

Un tren hacia la competitividad Sin una conexion ferroviaria moderna y eficiente para transportar las mercancías hacia el resto de España y Europa el tejido económico de una región se queda cojo. Tras la llegada del AVE a Ourense –aunque queda todavía pendiente su extensión al resto de las ciudades gallegas–, el Corredor Atlántico se convierte en la máxima prioridad para Galicia en materia de infraestructuras. ¿Por qué? Las empresas y los puertos gallegos necesitan una conexión ferroviaria que permita dar salida a sus mercancías hacia el resto del territorio español y hacia Europa a través del sur de Francia. Y para ello hay que mejorar la red existente. La línea ferroviaria de mercancías de la comunidad se ha quedado obsoleta. Fue diseñada y construida en el siglo XIX. Es por ello que solo el 4 por ciento del tráfico de mercancías en Galicia se mueve por ferrocarril –en Europa representa casi el 20 por ciento–. La actual red tiene poca capacidad y los tiempos de conexión son demasiado largos. Esto obliga a mover prácticamente todas las mercancías por carretera. ¿Cuál es el problema? Esto no va en la línea de las nueves directrices de sostenibilidad y reducción de emisiones y además es más costoso para las empresas. El Gobierno apuesta por la descarbonización del transporte. Y para ello habrá que sacar mercancías de la carretera y trasvasarlas al tren. El ferrocarril es el futuro, más aún si se tienen en cuenta los planes de la Administración central de cobrar peajes por el uso de la autovías. Y no se trata solo de ventajas medioambientales sino también económicas. Los costes para las empresas de mover mercancías en carretera son mayores y se encarecerán todavía más cuando se implanten los peajes en autovías. El tráfico ferroviario resulta más económico. Y a menores costes en el transporte de mercancías mayor será la competitividad económica de las empresas gallegas. La conexión con los puertos es crucial. En la terminal de Bouzas, en Vigo, las mercancías que llegan por barco tienen que transportarse por carretera hasta Porriño donde se cargan en tren, lo que encarece los costes y aumenta las demoras. Si se integran los puertos en una red ferroviaria de mercancías con salida hacia Europa, se elevarían los tráficos y las terminales se convertirían en importantes hubs logísticos.

El Mediterráneo urge terminar su corredor

Mientras, al otro extremo de la península, nueva exhibición de fuerza. Barcelona acogió ayer el acto #QuieroCorredor, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El encuentro, que ha convocado a unos 1.500 empresarios y al que ha asistido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha servido para reclamar que la infraestructura ferroviaria del Mediterráneo “no puede esperar más”. Arropando a las patronales estaban además los presidentes autonómicos de Cataluña, Valencia y Murcia.

El máximo dirigente de la AVE, Vicente Boluda, destacó que el corredor “beneficia a toda España” y no solo a los territorios por los que discurre. “Cuando empezamos con esta reivindicación nos preguntamos cómo podía ser que todo nazca o pase por el centro de España”, lamentó.

“Ni los retrasos acumulados, ni el ritmo al que lo hace nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Como país no podemos permitirnos ni un retraso más porque nuestra industria, nuestro campo, nuestras exportaciones, nuestro turismo, nuestra sostenibilidad no lo permite”, advirtió el presidente de la patronal valenciana, principal impulsora de este movimiento en defensa del Corredor Mediterráneo ferroviario, que lleva años y años de ventaja sobre el del Noroeste.

Boluda se quejó de la histórica “falta de voluntad política”, pero se felicitó por haber logrado la “unidad empresarial” y el hecho de que todos los partidos políticos se hayan sumado a la reclamación, “además de contar con un calendario que se puede fiscalizar”.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, también lamentó que el corredor “está tardando muchísimo” y esto es una “ofensa” para todos los que viven en el arco mediterráneo

El presidente de Mercadona, Juan Roig, también lamentó que el corredor “está tardando muchísimo” y esto es una “ofensa” para todos los que viven en el arco mediterráneo.

Ya copa 4.400 millones de inversión

Por su parte, la ministra de Transportes reivindicó los trabajos realizados en el Corredor Mediterráneo y aseguró que en el primer semestre de 2023 habrá 1.300 kilómetros operativos. Solo en los últimos cuatro años, el Gobierno licitó 300 actuaciones por importe de 4.400 millones de euros, cifras que nada tienen que ver con el corredor del Noroeste, donde hay previstos 532 millones de gasto hasta 2025, pero solo se han licitado 98 millones, el 18%.