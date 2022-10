Más de 5.300 jubilados gallegos cobran 10 millones de la PAC

Dos de cada diez perceptores de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al sector agrario no viven del campo. Se los ha llamado “agricultores de sofá” y, a pesar del cuestionamiento a este sistema de distribución de ayudas, las cifras hablan por sí solas. Un 23,4% de los perceptores de estos subsidios directos en Galicia tienen más de 65 años –en su inmensa mayoría son jubilados y pensionistas– y copan un 9% del montante de estas subvenciones directas al desarrollo rural que llegan de Europa, sin tener obligación de justificar ingresos agrarios. O, lo que es lo mismo, cobran más de 10 millones de euros de la PAC en Galicia, que asciendió a un total de 109,7 millones en 2020.

En números, 5.389 gallegos y gallegas –el porcentaje de mujeres es superior, con 3.386– han cobrado las ayudas a pesar de que no se dedican de manera profesional a la actividad agraria o ganadera o están jubilados. La media que cobran no es muy elevada, eso sí: ascendería a unos 1.850 euros anuales(o, lo que es lo mismo, 150 euros menuales de media).

Así lo apuntan los datos del Ministerio de Agricultura del último año disponible (2020). Es importante señalar que la ley lo permite. La razón no es otra que, si el cobro de la ayuda de la PAC no excede de los 5.000 euros, quienes optan a las ayudas no tienen que justificar que los ingresos proceden del agro. El total de las ayudas percibidas en Galicia ha sido, según los últimos datos, 5,6 millones dirigidos a mujeres y otros 4,3, a hombres. ¿Qué dibuja este panorama? Que muchos de los jubilados que cobran esta ayuda se han retirado de la actividad agrícola y tienen su explotación inactiva, ya sean cultivos, viñedos o ganadería.

El número de beneficiarios, si solo se tuviera en cuenta a quienes se dedican de manera profesional al agro y los jubilados sin actividad agrícola dejasen de percibirla, caería casi un tercio. Así, según estimaciones de Unións Agrarias, la ayuda se multiplicaría para los perceptores que más lo necesitan, que son los que tienen explotaciones activas. “Los agricultores y ganaderos jubilados siguen manteniendo de forma artificial la tierra, cuando en Galicia hay un problema de base territorial”, alegan. No solo eso, sino que el problema se extiende a España: los perceptores de la PAC en el Estado que cuentan más de 65 años ascienden a 232.720 personas; es decir, el 38,7% de los perceptores de ayudas, que se llevan casi 950 millones –un 26,7% del total–.

Ayudas directas de la PAC en Galicia a mayores de 65 años PERCEPTORES MUJERES HOMBRES PERCEPTORES >i65 AÑOS 5.389 12.739 TOTAL 23.027 10.288 IMPORTE (€) >i65 AÑOS 10.029.341 AÑO 2020 TOTAL 109.734.265 TOTAL 3.386 2.003 >i65 AÑOS

El secretario xeral de UU AA, Roberto García, critica que, a la larga, esta práctica perjudica la competitividad de los ganaderos y agricultores que se enfrentan al mercado europeo. “Acaba siendo un freno. Para resolver un problema de pensiones bajas de agricultores y ganaderos, se reciben unos fondos a algo a lo que no están destinados y, así, nuestras explotaciones compiten por ejemplo con otras en Francia que cobra el doble de las ayudas la de la PAC y son más rentables; lo que nos coloca en una posición de falta de competitividad en ese mercado”, ejemplifica. “Es importante que todos tengamos las mismas reglas de juego para lo que está diseñado”, objeta el líder del sindicato agrario.

Para García este problema se suma a otros muchos handicaps, como la falta de relevo generacional en las explotaciones y la merma de servicios en lugares rurales, que están desencadenando un éxodo del campo, con el consiguiente cierre de explotaciones.

Del vasto número de granjas de leche que salpicaban Galicia en el año 2000 –sostiene Roberto García–, cuando ascendían a 35.361 explotaciones, en la actualidad solo perviven prácticamente la tercera parte: 6.162. Pero no todos los datos son malos, apunta el sindicalista y experto agrario: “Aún así, se aumentó la producción, porque se profesionalizó la ganadería”, explica.