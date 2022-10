Dimite el director xeral de FP solo cuatro meses después de su nombramiento

Mira Lema, de 68 años, cuenta con una dilatada carrera dedicada a la enseñanza. Ha ocupado diferentes cargos desde 1996 tanto en la Xunta como en el Gobierno central y es uno de los mayores expertos de Galicia en FP.

Cuando Román Rodríguez volvió a la Xunta, en sustitución de Carmen Pomar, en 2020 para asumir las riendas de la Consellería de Educación lo nombró secretario xeral de FP, Ordenación Educativa e Inspección, un puesto de gran peso que no es habitual en el organigrama de este departamento en el que las secretarías xerais son técnicas y no tienen asociadas competencias en educación. Fuentes del ámbito educativo explican que Mira Lema actuaba en la práctica como un “conselleiro en la sombra”. Además se daba la particularidad de que esta macrosecretaría xeral convivía con otra secretaría xeral técnica de Educación ocupada por Manuel Vila, uno de los hombres de máxima confianza de Román Rodríguez, lo que provocaba en el día a día ciertas “tiranteces”, según apuntan algunas fuentes.

Sin embargo, con el ascenso a la Presidencia de la Xunta de Alfonso Rueda se formó nuevo gobierno. Román Rodríguez revalidó su puesto como conselleiro de Educación y aprovechó para hacer una reorganización interna. Suprimió la macrosecretaría xeral que ocupaba Mira Lema y la partió en dos direcciones xerais. Judith Fernández, hasta entonces jefa territorial en Ourense, se quedó con las competencias en Ordenación e Innovación Educativa y Mira Lema asumió en exclusiva la FP, quedándose Manuel Vila con la secretaría xeral técnica de Educación.

Fuentes educativas atribuyen a esta degradación en el cargo y a tensiones internas la marcha de Mira Lema de la Consellería de Educación. En la Xunta enmarcan la dimisión del director xeral de FP en una “total normalidad”. “Es una marcha a petición propia de un cargo veterano que decide voluntariamente terminar esta etapa. El conselleiro le está muy agradecido por su contribución en estos años”, señalan desde la consellería, que reconocen que podría haber más cambios. “Es previsible que la nueva directora xeral quiera hacer su equipo”, señalan en Educación.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó ayer que el propio Mira lo llamó para comunicarle la decisión y no percibió que fuera “por una razón concreta” o ningún “desajuste” en el funcionamiento normal del departamento, por lo que asegura que no le constan “tensiones” en la consellería.





