La Xunta ha puesto en marcha el Plan Corresponsables 2022 con el objetivo de ofrecer alternativas de conciliación a las familias a través de actividades en bibliotecas, archivos y museos de gestión autonómica.

La iniciativa ha sido presentada este lunes en la Biblioteca Pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela por el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, y la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

Este proyecto permitirá desarrollar actividades de conciliación dirigidos a jóvenes de hasta 16 años en una docena de espacios culturales de la Xunta, entre las que se encuentran seis bibliotecas (Miguel González Garcés de A Coruña, de Lugo, Nós de Ourense, Antonio Odriozola de Pontevedra, Juan Compañel de Vigo y Ánxel Casal de Santiago de Compostela), tres archivos (Reino de Galicia na Coruña, Histórico Provincial de Ourense e Histórico Provincial de Pontevedra) y tres museos (Castro de Viladonga, de Belas Artes da Coruña e Etnolóxico de Ribadavia).

El titular de Cultura ha destacado que estas actividades van a posibilitar "darle un nuevo cariz y aportar un servicio innovador" a estos lugares y, además, permitirá "conciliar y posibilitar que los niños que participen puedan tener una experiencia y un desarrollo educativo" en sitios como las bibliotecas.

Asimismo, ha asegurado que ya han llegado muchas demandas por lo que ha señalado que "hay que seguir pensando en este proyecto e incluso ampliarlo".

Conciliación

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade se ha mostrado convencida de que la igualdad efectiva debe pasar necesariamente por acciones como esta de "sensibilización y educación".

Para esta iniciativa, impulsada en el marco de un convenio de colaboración entre ambas consellerías, la Xunta destina casi 270.000 euros. En esta misma línea, Lorenzana ha subrayado que la administración autonómica destina este año 16 millones de euros a promover la conciliación.

Entre otros proyectos, la conselleira ha mencionado los programas para apoyar a 12.000 familias con menores de 16 años a su cargo a través de bolsas de cuidado profesional en colaboración con ayuntamientos, Anpas y entidades de iniciativa social o ayudas para la reducción de jornada laboral.

En todo caso, Lorenzana ha remarcado que "las mejores políticas de conciliación pasan porque las madres no tengan que abandonar el mercado laboral", ya que, ha añadido, "la mayor dificultad se encuentra en que las mujeres dejan las carreras profesionales paradas o reducen sus horarios y eso hace que queden fuera del mercado laboral y, por lo tanto, no puedan competir con los hombres porque no tienen la misma experiencia".