La Red Natura celebra 30 años sin nuevas ‘capturas’ en el mapa gallego

El mapa europeo de la biodiversidad incluía hace tres décadas las principales joyas ecológicas gallegas en una figura de protección llamada Red Natural 2000. El mismo año en el que se inauguraban miles de metros cuadrados de hormigón en las célebres Olimpiadas de Barcelona y la ‘Expo’ Universal de Sevilla, la Unión Europea levantaba barreras jurídicas ante la destrucción del patrimonio ambiental y construía una guía legal para un futuro –al menos sobre el papel– de desarrollo sostenible. Esta red comenzó su andadura en 1992. Bruselas firmaba la creación de esa malla de ecosistemas naturales diseñada para frenar la degradación de la fauna y flora más amenazadas. La entrada de España, y por lo tanto de Galicia, en la UE obligó a incluir espacios, pero la comunidad siempre ha ido con cierto retraso.

La Galicia verde y la Galicia azul están representadas: en la actualidad las zonas especiales de conservación incluyen 348.308 hectáreas de superficie terrestre y 27.445 de territorio marino; en total, 375.754 hectáreas. Pero con solo un 11,74% de su superficie protegida, Galicia sigue a la cola de España –sólo por detrás de Melilla y relativamente cerca de Murcia– en el ámbito preservado. Canarias, la Comunidad de Madrid y La Rioja son las que, porcentualmente, tienen más territorio en Red Natura 2000.

Pero las zonas de especial protección de aves en Galicia también presentan datos similares: rozando un 3% de territorio, Galicia está de nuevo de última entre las comunidades autonómas, según los datos de diciembre de 2020 remitidos por el Ministerio a la Comisión Europea. De nuevo despunta Canarias, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Actualmente en Galicia la Red Natura 2000 está conformada por 59 zonas especiales de conservación (ZEC) [que antes se denominaban LIC] y 16 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) –que abarcan 101.461 hectáreas– en ecosistemas costeros, áreas de montaña y zonas húmedas del interior.

La ampliación de la Red Natura 2000 en Galicia ha estado sobre el tapete político en varias ocasiones y partidos de diverso signo han planteado su incremento hasta en un 18% o el 14%. En 2004, el porcentaje que abarcaba la Red era solo del 2,08%. Era la cifra más baja de toda España. Una década después, en 2015, había crecido nueve puntos –prácticamente estaba igual que ahora–, pero era la cuarta comunidad española que menos lo había incrementado.

La Consellería de Medio Ambiente coincide en la cifra actual, un 12% de territorio protegido, y justifica que la comunidad se sitúa “en la media de las regiones atlánticas”. “El objetivo es completar el actual sistema de áreas protegidas y avanzar en la ampliación de los espacios protegidos para preservar y mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario”, afirma. Aún así, no cifra esa pretensión en un porcentaje.

El presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), la más veterana de las organizaciones gallegas de defensa ambiental, Serafín González, hace memoria. “Las dos primeras propuestas que hizo la Xunta a finales de los años noventa para la Red Natura eran tan ridículas que no las aceptaron para tramitar a Bruselas. Seguimos así, solo por detrás de Melilla en ZEC. El porcentaje de zonas de especial protección para las aves también es mínima. Hubo una propuesta de ampliación en 2008 [gobierno bipartito] que se quedó en el cajón y, en 2011, otra nueva propuesta [PP] que se sometió a información pública tras un llamamiento de la UE”, explica, “ pero no se ha hecho nada”. Para Serafín González el problema radica en que las declaraciones de impacto ambiental de parques eólicos, ampliaciones de granjas o repoblaciones forestales –por citar ejemplos–, no tienen en cuenta hábitats que deberían estar protegidos. “Están siguiendo una estrategia de tierra quemada y destruyen zonas que deberían estar protegidas”, critica. Además, no caben alegaciones. Para el experto, el territorio gallego en Red Natura 2000 debería abarcar “entre un mínimo del 18% al 20%”, como fija la UE.

Sin embargo, desde Medio Ambiente aseguran que Galicia cuenta con un alto nivel de protección de la biodiversidad, al sumar a la Red Natura los seis Parques Naturales, el Parque Nacional das Illas Atlánticas, siete reservas de la Biosfera y otros seis humedales protegidos, entre otros. Con todo, aseguran que el 42% del territorio está amparado ya bajo algún tipo de figura de protección.