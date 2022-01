Una empresa pasará revista, uno por uno, a todos los centros docentes públicos no universitarios, un total de 1.033. Su misión será la de proporcionar a la Administración gallega una evaluación de riesgos de los diferentes puestos de trabajo de los centros educativos, al tiempo que se da cumplimiento, como explican desde la Consellería de Educación, a la normativa vigente al respecto. En el cometido, se incluirá la evaluación de riesgos laborales y puestos de trabajo existentes en cada una de las instalaciones dependientes de la Administración gallega, comprendiendo la evaluación de riesgo psicosocial, además de la planificación de la acción preventiva correspondiente.

Así lo explican desde el departamento que dirige Román Rodríguez. No es que no se hubiera hecho antes este tipo de análisis, sino que esta vez se trata también de dar un “salto cuantitativo” en la materia para poder evaluar hasta una tercera parte de centros cada año –344, 344 y 345– y así poder concluir el trabajo a finales de 2024. Porque, hasta ahora, lo que se hacía era incluir el proceso de evaluación de riesgos laborales de los centros en el contrato general de vigilancia de la salud –con reconocimientos médicos–, y eso implicaba un proceso “más lento”, ya que la evaluación se realizaba por bloques, pero no de forma generalizada, indican desde Educación.

Con la licitación, por un importante de dos millones de euros, del servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en la especialidades de seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada en los centros dependientes de la Xunta, se daría, subrayan desde Educación, “un paso definitivo ara que todos los centros dispongan de evaluación en materia de prevención de riesgos en un breve horizonte temporal”.

Entre los cometidos, la adjudicataria se encargará de identificar, evaluar y control los factores de riesgo que puedan ocasionar accidentes, enfermedades, alterar la salud y el bienestar y crear algún malestar “significativo” entre el personal.