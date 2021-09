El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se reúna con los líderes de la oposición para fijar las prioridades de Galicia a la hora de acceder a los fondos europeos Next Generation. Esta petición, según contó ayer, la planteó en una carta remitida al presidente para que fije este encuentro después de “perder tantos meses”.

“Que no siga en la política del marketing y del botafumeiro, que se ponga a trabajar”, sostuvo Gonzalo Caballero, que aseguró que “es hora de que Feijóo deje de perder el tiempo, de que reconozca que lo hecho hasta ahora no vale para nada y de que se siente con los líderes de los partidos políticos en Galicia y con los agentes sociales para acordar un mapa de prioridades de proyectos fundamentales que opten a los Next Generation para así relanzar la economía y modernizar el tejido productivo”.

A su juicio, Galicia necesita una estrategia “acordada” para la reactivación social y económica “después del fracaso de la comisión de reactivación” debido al “rodillo” del PP.

Preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, aprovechó para criticar las decisiones del Gobierno sobre los fondos europeos. Así, sostuvo que, mientras en otros países hubo grandes proyectos sobre la forma de distribuir esos fondos, en España el Gobierno, apoyado por Vox, aprobó que se trata de una decisión “exclusivamente gubernamental”.