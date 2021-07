El BNG quiere a Galicia en la "liga de las naciones"

Frente a un “gobierno que no quiere competencias”, como es, criticó, el de la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo –a quien reprochó su “incapacidad” para “pensar una Galicia a lo grande”–, contrapuso la alternativa de un BNG “sólido, solvente y fiable” dispuesto a “liderar una Galicia sin límites. “No queremos ponernos límites ni que otros no los pongan. No queremos que nos impidan caminar hacia un nuevo estatus de nación”. “Porque Galicia”, defendió, “no puede quedar en la liga de las regiones, tenemos que jugar en la liga de las naciones”.

El objetivo de ese nuevo estatus es, explica el BNG, avanzar hacia una Galicia “justa, feminista, sostenible y con oportunidades para la juventud”. “Esa Galicia más grande sólo tendrá futuro teniendo en cuenta a la juventud y no utilizándola como cabeza de turco para enmascarar las carencias de los gobiernos”, aseguró Pontón, para abogar además por “poner fin a la precariedad, los recortes y las privatizaciones” en ámbitos como la sanidad. “A estas alturas las buenas palabras y las medallas no llegan”, apostilló.

Un BNG "abierto y plural"

Pontón presentó a un BNG “abierto y plural” en el que tienen “cabida todas las personas que quieren a Galicia y buscan un futuro mejor” como alternativa a un Feijóo que “está a todo menos a gobernar” y que “no quiere competencias, porque a más competencias, más se le ve su incompetencia”. Además, reconvino al mandatario que “a lo que dedica más tiempo y energías” es a “ejercer de oposición”. “Si su ilusión es ejercer de oposición del BNG, que no se preocupe, haremos todo lo posible para que pase a portavoz de la oposición”, ironizó ante un auditorio que incluyó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, entre las delegaciones invitadas.

También aludió al Gobierno central “progresista” en el mismo tono para cuestionar que “solo progresa el precio de la factura de la luz y los beneficios de las eléctricas”. “Tendrá la respuesta que se merece: más BNG en el Congreso, un grupo gallego fuerte para que Galicia cuente”, sostiene.

Para los nacionalistas, el futuro pasa por “hacer de este país algo más que un destino turístico”. “Queremos producir aquí para todo el mundo”, proclamó Pontón, quien abogó además por hacerlo de forma “sostenible” y erigiéndose en “referentes” en ámbitos como la ciencia o la investigación. “Nunca lo lograremos si no confiamos en nosotros, si no decidimos por nosotras mismas”, advirtió, para concluir: “En el BNG, cuando nos ponemos todos a una, no hay quien nos pare”.