Es el momento de un cambio en el Partido Popular de España que debería inspirarse en el PP gallego. Así lo sugirió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando esta mañana apoyó "incondicionalmente" a Pablo Casado al mismo tiempo que solicitaba "un cambio de ciclo" dentro del PP con un proyecto "más europeo", que aglutine al centro-derecha para "subir el listón de la política".

En declaraciones a Radio Euskadi, Núñez Feijóo matízó ese respaldo "incondicional" a Casado como líder de su formación "para cambiar el Gobierno de España". "Me gustaría que en el PP hubiese un cambio de ciclo político y fuésemos otra vez hacia una política más occidental, más europea, más previsible, en un momento en que se necesita subir un poco el listón de la política", apuntó

Según su reflexión, "mientras no unifiquemos el centro-derecha en España, la izquierda populista tendrá muchas más posibilidades de gobernar y ya se ha visto". Porque a su juicio, "Vox no ha venido a solucionar ningún problema a nuestro país" y en Galicia ese partido no tiene ni un concejal, ni ningún diputado en el Parlamento, y "ese es el modelo y la única fórmula de volver a elevar" la política.

Una argumentación esta que choca con las últimas manifestaciones de la reelegida presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no afea para nada al partido de Abascal. Es más, Ayuso ha abierto la puerta a que Vox presida la Asamblea de Madrid: "Hay que ser generosos", tal y como horas antes le había solicitado el líder de la formación ultraconservadora.