El Gobierno ha descartado que vaya a llevar a cabo la medida que ha propuesto a la Comisión Europea para introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024 si no cuenta con el apoyo del resto de los partidos políticos.

"Como es una reforma estructural e importante, cuando haya una propuesta real el Gobierno vendrá a las Cortes para debatirlo entre todos los grupos parlamentarios para ver qué se hace, pero si no hay consenso, la propuesta no saldrá adelante", ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Durante el pleno del Senado, el ministro ha señalado que se trata de una medida incluida en el plan de recuperación, un documento en el que España pide los fondos europeos a Bruselas, algo que exige una serie de reformas alineadas con la política europea.

"Queremos abordar el debate, nada más. Somos conscientes de que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo mantener la red de alta capacidad, pero eso no es un problema nuevo, sino bastante recurrente. El cómo y el cuándo habrá que decidirlo entre todos", ha añadido.

Ábalos ha respondido así a una pregunta del senador del PP Francisco Martín Bernabé en la que éste le ha acusado al ministro de mentir: "Es usted el ministro con más cara de la historia de la democracia, el de las mil y una trolas, el de las multimillonarias ayudas fraudulentas a sus amigos venezolanos, el de los pagos fraudulentos y ahora también el mentiroso".

Ante estas acusaciones, el ministro le has respondido al 'popular' que es "un faltón y una persona muy mal educada": "Se aprovecha de su aforamiento, porque si no usted iría a los tribunales por lo que acaba de decir respecto de mí. Siga aprovechándose, su bravuconería no me da miedo, pero deje un espacio para la racionalidad y el debate público".

Antiguas propuestas del PP

Bernabé, que ha pedido la dimisión de Ábalos, ha justificado sus palabras diciendo que el Gobierno ha aprobado con esta medida la "privatización" de las carreteras: "Es un disparate y un atraco a mano armada al bolsillo de los españoles, porque las autovías ya están construidas y no necesitan de financiación externa, ya están pagadas vía presupuestos del Estado".

Por su parte, el ministro ha denunciado la "hipocresía y demagogia" que en su opinión muestra el PP, ya que ha citado un estudio fechado en diciembre de 2012, cuando este partido estaba en el Gobierno, en el que se estudiaba la implementación de peajes en las autovías, así como otro de enero de 2018 en el que se apuntaba a 2021 como el año en el que se podría introducir esta misma medida.

"Somos el único Gobierno de España que no ha prorrogado ninguna autopista, hemos liberado ya 550 kilómetros y este año se liberarán otros 480 kilómetros, ahorrando a los españoles hasta 1.100 millones de euros. También hemos bajado un 30% los peajes dependientes del Estado, subido las bonificaciones un 60% y también acometeremos una rebaja histórica en la AP-9", ha concluido Ábalos.