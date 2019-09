Un nuevo fuego en Fisterra calcina 40 hectáreas en una zona próxima a casas

Galicia ha arrancando la jornada de este viernes con un nuevo incendio que se declaraba esta madrugada, al filo de la 01:15, en Fisterra y que ya ha quemado unas 40 hectáreas. Las llamas llegaron a poner en peligro algunas viviendas, aunque ese riesgo ya ha disminuido y tampoco constan desalojos.



En su control trabajan cuatro agentes, tres brigadas, tres motobombas y dos palas. Con la llegada del día se sumaban medios aéreos, concretamente dos hidroaviones y dos helicópteros.





ACTIVO un lume forestal no concello coruñés de Fisterra, parroquia de Sardiñeiro, que segundo as primeiras estimacións afecta unhas 40 hectáreas. #IFSadiñeiroFisterra — incendios 085 (@incendios085) September 6, 2019

ESTABILIZADO o #IFMiñortosPortodoSon. Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é de 84 hectáreas. — incendios 085 (@incendios085) September 6, 2019

Monforte y Porto do Son, los mayores fuegos del verano en Galicia

En el lado menos negativo del fuego, pasadas las 10:30h de esta mañana se daba por estabilizado el fuego de Porto do Son. En total, en las últimas dos jornadas se han ardido más de 540 hectáreas en la comunidad Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el mayor incendio de la temporada en la Comunidad, el declaradoo.Del mismo modo, permanece también estabilizado el fuego declarado en el municipio ourensano de, que afecta a unas 50 hectáreas del Parque Natural do Xurés.De entre los grandes incendios en Galicia, Medio Rural informa también del fuego de Cenlle (Ourense), que permanece controlado desde última hora del jueves y que ha afectado a unas 40 hectáreas.Los fuegos de Monforte, Porto do Son, Cenlle y Lobeira fueron los de mayor entidad registrados durante la jornada de este jueves en Galicia, que marcó la primera ola de incendios de la temporada. Entre los cuatro, según las estimaciones de la Xunta , calcinaron en esa jornada más de 500 hectáreas, a las que hay que sumar los numerosos conatos y fuegos de pequeña entidad registrados a lo largo del día.Esta mañana se daba por controlado el incendio forestal de Porto do Son, activo desde las 06:15h de este jueves.. En las labores de control participan 17 agentes, 33 brigadas, 22 motobombas, tres palas, seis helicópteros y cinco aviones, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).Poco antes de la medianoche, los servicios de emergencias daban por estabilizado el fuego que desde el mediodía del juevesLas llamas, que comenzaron a las 13:22 horas en la parroquia de Seoane, se extendieron rápidamente hasta alcanzar las 350 hectáreas de terreno y pasaron al vecino municipio de Pantón.Por precaución, ante la rapidez con la que se desarrollaba, se optó por desalojar a algunos vecinos de dos pequeños núcleos de población en Monforte y Pantón, que pudieron volver a sus casas horas después. A mayores, el fuego y el humo también afectó a la circulación de varias carreteras, que tuvieron que ser cortadas.Para el control de este incendio, según Medio Rural, se movilizaron dos técnicos, seis agentes, 39 brigadas, 17 motobombas, tres palas, 13 helicópteros y cuatro aviones.Finalmente, también está estabilizado ya el fuego que desde primera hora del jueves afecta al municipio ourensano de Lobeira. Iniciado en la parroquia de San Xes de Vilariño, ha afectado a unas 50 hectáreas incluidas en el Parque Natural do Xurés.En el lugar trabajan un técnico, nueve agentes, 24 brigadas, nueve motobombas, dos palas, cinco aviones y seis helicópteros.Por último, sigue controlado desde las 19,04 horas del jueves el incendio forestal de Cenlle (Ourense), que ha afectado a unas 40 hectáreas.