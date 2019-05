El PSdeG pronostica una mayoría "progresista" en las grandes ciudades

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, pronosticó ayer que los partidos "progresistas" obtendrán una mayoría en las grandes ciudades, en comparación al "pinchazo" del PP y a un Alberto Núñez Feijóo "descolocado y en fuera de juego". Así lo describió el líder de los socialistas gallegos en Moaña, en un mitin conla candidata, Marta Freire, durante el cual afirmó que en las próximas municipales "la mayoría social de Galicia" le dirá "no al PP" y lo retirará "de las capacidades de gobierno de las principales ciudades" de la comunidad. "Feijóo está fuera de juego, hoy empieza a decir que no sabe qué a hacer de su vida política, que abre la puerta a otras actividades", aseveró Caballero, en referencia a la entrevista del presidente de la Xunta con este diario, en la que afirmaba que le tentaba "dar el salto a dedicarme a otra cosa que no sea la política".

Durante su intervención, el líder del PSdeG hizo mención a que el "45% de los gallegos votaron a fuerzas progresistas", tratando así de desbaratar el argumento del voto útil de los populares. Además de citar la situación de las ciudades, Caballero también subrayó que el PP "fracasó" en las pequeñas localidades.