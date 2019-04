Feijóo apoya "transferencias constitucionalistas" a las comunidades y no para "romper España"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, distingue entre las "transferencias constitucionalistas" que sirven para mejorar los servicios públicos y los traspasos de "separatistas e independentistas" que quieren romper España. De esta manera respondió a la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien le reprochó las contradicciones del jefe del Ejecutivo gallego, que, según comparó, "parece un pollo sin cabeza teledirigido por el señor Pablo Casado".

La líder del Bloque echó en cara a Feijóo que en enero reclamara el mismo techo competencial que Cataluña y el País Vasco y defendiera el traspaso de la AP-9 a Galicia, cuando ahora apoya a Casado quien aboga por frenar la transferencia de competencias autonómicas. Le recordó que pidió al Gobierno que le dejara gastar el superávit y que después el PP votó en el Congreso en contra de que las comunidades pudieran invertir ese dinero. "Hay veletas que dan menos vueltas", lamentó.

En relación a la AP-9 el presidente de la Xunta aclaró que no es un traspaso competencial el que pide la Xunta sino "de una infraestructura" y arremetió contra el bloque ERC, Bildu y BNG que "no quieren competencias sino la independencia". "Nosotros queremos competencias para mejorar los servicios públicos, no para romper España". Y dejó claro que su partido no está de acuerdo "ni con el centralismo de Vox ni con los separatistas e independentistas". "Los extremos se tocan: unos quieren acabar con las autonomías vía independencia y otros vía recentralización", advirtió.

En el cara a cara parlamentario de esta mañana, el portavoz de En Marea, Luís Villares, pidió a Feijóo que aclarase si el gasto de cambiar el billete de avión en su último viaje a los Estados Unidos para adelantar la vuelta y poder acudir a la manifestación de Colón contra el Gobierno de Sánchez corrió a cargo de las arcas públicas de la Xunta. El líder de la formación rupturista se quejó de "la falta de transparencia" del Gobierno gallego por no haber respondido en tres meses a esta pregunta formulada en sede parlamentaria. Y pidió incluso la dimisión del secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, "por no contestar" a esta petición de información.

Feijóo aclaró que el gasto fue sufragado por el PP y mostró la factura del abono por parte del partido. "Jamás un acto de partido fue financiado por la Xunta", proclamó.

Por último, el portavoz socialista Xoaquín Fernández Leiceaga denunció los incumplimientos de la Xunta de sus compromisos para incrementar las plazas para mayores. En concreto, se refirió a que dos años después de anunciar la apertura de una residencia en cada una de las siete áreas urbanas, todavía no hay avances.

El presidente de la Xunta se armó de cifras y presumió de que hay 61.000 dependientes atendidos, de manera que ya cumplió el objetivo fijado para final de la legislatura. En lo referente a las residencias prometidas en las siete ciudades reconoció que "hay que seguir avanzando en los proyectos para construir las residencias en las siete ciudades", pero justificó que no disponen de solares en todas las ciudades. En concreto, citó a Ferrol que no ha cedido ningún terreno y a Lugo "que niega licencias".