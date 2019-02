Los médicos, "frustrados y molestos" con el Sergas porque no garantiza más fondos para Primaria

Los presidentes de las sociedades Semergen Galicia, SEMG y Agamfec y el Consello galego de Colegios Médicos acaban de hacer público hoy un comunicado, en el que manifiestan su "malestar y frustración por el devenir de las negociaciones para la creación de un nuevo modelo de Atención Primaria (AP)".

Consideran, tal como habían adelantado ayer, que la Consellería de Sanidade no atiende sus dos propuestas más importantes (más presupuesto para Atención Primaria y una dirección propia y autónoma para Atención Primaria) y advierten: "Estas deben ser las líneas maestras indispensables sin cuya aprobación no vamos a negociar en nuevas reuniones las propuestas de mejora de la Atención Primaria".

¿Qué piden exactamente los médicos? Reclaman "un presupuesto suelo blindado para la AP con crecimientos sostenidos en los próximos años" y asegura que el Sergas les ha trasladado que "no parece posible".

También demandan "crear una dirección de Atención Primaria de la que cuelguen todas las direcciones correspondientes para que la idea de que el jefe de servicio sea el director de TODO el centro y asuma mayor capacidad de gestión tenga su correlato en la estructura del Sergas". Sin embargo, exponen que el director xeral de asistencia sanitaria del Sergas les ha trasladado que "esta idea sea compartida por los responsables de la consellería, lo que contradice la idea inicial de responder a esta demanda que fue planteada por los jefes de servicio dimitidos" en Vigo.

Los médicos aseguran: "Creemos en la AP y tenemos la convicción que nuestras propuestas para la mejora de la situación no es corporativa ni responde a otros intereses que no sea la excelencia en la atención a nuestros pacientes, objetivo final de nuestra profesión".

Argumentan que no sentarán a negociar sus propuestas con otros colectivos profesionales de Atención Primaria, como pretende Sanidade, porque creen que no es la forma y porque temen que su "análisis y propuestas se va a ver condicionado por otros profesionales que no padecen el problema". ¿Cuál es el problema? "La saturación de los médicos de familia y la consiguiente falta de tiempo para atender a los pacientes que cada día presentan más complejidad y multimorbilidad y el riesgo para la seguridad y correcta atención que este problema representa", explican.

