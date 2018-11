Ábalos: "Si uno ve el mapa de España, ve que Galicia está pintada a costa de peajes"

El ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, ha tildado este miércoles de "desigual" el reparto de peajes de carreteras en los distintos territorios del país y ha señalado que hay regiones donde "no se paga nada" y otras con "peajes carísimos". "Si uno ve el mapa de España, ve que Galicia y el este está pintado a costa de peajes, y otras zonas no", ha explicado. Así, ha invitado a todos los agentes que tengan algo que decir a hacer propuestas evitando "tentaciones localistas".

Ábalos ha dicho que el actual Gobierno central ha decidido no volver a licitar las concesiones que finalizan en la actual legislatura. Considera que la gestión de estos peajes merecen una "reflexión" y que ese es el objetivo de la comisión impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Estas declaraciones llegan después de que su ministerio esgrimiese la necesidad de un nuevo informe para retrasar la supresión del peaje de Chapela.

"La red viaria ha crecido, pero han bajado las partidas de conservación", ha alertado, poniendo el acento en las consecuencias que esto puede tener en la siniestralidad.

Esa comisión de estudio sobre el sostenimiento de la red de alta capacidad tiene como objetivo, ha indicado Ábalos, el establecimiento de un modelos "conjunto para la nación basado en el principio de igualdad territorial".

Si bien es cierto que el Gobierno no se plantea volver a licitar las concesiones de los peajes cuya concesión terminan, Ábalos ha dejado claro que no se van a 'rescatar' peajes con una concesión que termina dentro de varios años. El titular de Fomento ha esgrimido razones de "seguridad jurídica" y la "responsabilidad brutal" que supondría algo así. "El Estado no lo puede asumir", ha indicado.

Preguntado por las bonificaciones que existen, con descuentos a determinados tipos de vehículos, Ábalos ha dicho que el Gobierno ya paga a la empresa concesionaria 5,7 millones anuales y que no está sobre la mesa activar otras bonificaciones.