Carmela Silva sobre si repetirá si repetirá en la Diputación de Pontevedra "Eso lo decidirá mi partido"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, no ha aclarado, en una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional (RNE), si repetirá al frente del gobierno provincial: "Eso no lo decido yo, y sobre lo que no decido yo prefiero no fijar posición. Estoy encantada de ser la presidenta de la Diputación, orgullosísima de mi gobierno, pero eso lo decidirá mi partido".



En este contexto, ha dicho estar "a disposición" del PSdeG-PSOE para que decida sobre su reelección, al tiempo que ha asegurado que "no le gusta mucho hablar de ella". "Me gusta hablar de proyectos, de política, de la gente y de las transformaciones que precisamos en el siglo XXI", ha enumerado.



Silva, quien dirige la Diputación de Pontevedra desde hace casi cuatro años, ha afirmado que se cumplieron "al cien por cien" las cláusulas del pacto de gobierno con el BNG, que dio fruto, según sus palabras, a un "gobierno único, fuerte y con una enorme capacidad de diálogo".



Así, la también teniente de alcalde de Vigo ha insistido en que "no puede estar más satisfecha de este cambio radical" que, a su modo de ver, le dio a la Diputación en los últimos cuatro años.



Por ello, aunque ha valorado la situación política "muy compleja" actual, que "dificulta tener una visión clarísima de lo que puede acontecer" en mayo, Silva tiene "clarísimo" que el PSdeG-PSOE obtendrá "unos extraordinarios resultados en las municipales" que le permitirá ser "la primera fuerza" en la provincia.



"No lo digo yo sola, lo dicen las encuestas. En otros muchos lugares donde está gobernando el PP va a haber un cambio de gobierno y va a gobernar el PSOE, por lo que yo creo que vamos a mantener el gobierno en la provincia", ha resumido.



"LA EXTREMA DERECHA"

Y es que, para Silva, partidos como Ciudadanos "compite con el PP" y "también ahora con VOX" por ver quién ocupa "la derecha" y quién "la derecha de todas las derechas, la extrema derecha". Así, la dirigente provincial cree que este panorama "va a influir negativamente" en los apoyos de los populares.



Además, en referencia a las mareas municipales, la dirigente pontevedresa les vaticina unos "peores resultados porque tienen demostrado que gestionan mal".



En el extremo contrario, Silva ha situado al BNG, "que en los ayuntamientos que gobiernan tienen demostrado que esa trayectoria los lleva a gestionar de una forma positiva", y al PSdeG-PSOE, que cree que "va a tener muy buenos resultados donde están gobernando".



AUTONOMÍA LOCAL

Preguntada sobre su no comparecencia en el Parlamento gallego para explicar los presupuestos provinciales para 2019, Silva ha insistido en que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Galicia "dicen con absoluta claridad que las administraciones locales tienen autonomía para desarrollar acciones y que tienen que dar cuenta de ello ante los plenos". "*Qué significa esto? Que no estamos supeditadas a ninguna otra administración o Parlamento. (...) Es una cuestión de principios", ha sentenciado.



"Yo voy a dar cuenta de los presupuestos ante mi pleno y ante la sociedad de Pontevedra. Yo no le pido al presidente de la Xunta que venga aquí a contarnos cuánto le dedica de sus presupuestos a la Diputación, porque él lo tiene que hacer en su Parlamento. Y yo lo respeto, por lo tanto le pido el mismo respeto que yo le tengo a la Comunidad Autónoma", ha zanjado la dirigente provincial.



Asimismo, Silva ha lamentado el lenguaje "bélico" y los "insultos" que, según ella, le profieren los diputados del PP tanto en la Diputación como en la Cámara autonómica y también en la Xunta. "No voy a entrar en eso. Lo que hago es explicar con claridad cuál es mi posición en defensa de las corporaciones locales. No descalifiqué a nadie, no insulté a nadie", ha aseverado.



Por ello, y porque dice que ella "sí cree en la política" y no en la "confrontación total", ha recordado que "no llevaba ni una semana" en la Diputación "y ya le empezaron a hacer oposición" tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el vicepresidente, Alfonso Rueda. "Y ellos no son quién para hacérmela, la oposición me la tienen que hacer los diputados del PP en la Diputación. (...) Por lo tanto yo le dejo al PP ese modelo de confrontación total que no solo acontece en Galicia, sino a nivel del Estado", ha proseguido.



Sin embargo, la presidenta de la Diputación de Pontevedra ha criticado que "todavía no escuchase ninguna disculpa ni por parte del presidente ni del vicepresidente" del Gobierno autonómico por unas descalificaciones que considera "machistas", pues ambos dirigentes, a su modo de ver, "siempre las intentaron justificar".



REPARTO DE FONDOS

Preguntada sobre los presupuestos provinciales, ha negado las críticas de la oposición sobre que el reparto de fondos discrimina a los ayuntamientos: "Desde lugo, los que reciben muchos más recursos de esta diputación, comparativamente con otros grupos políticos, es el PP, sin ninguna duda. No son datos de diputados, son datos analizando los informes del Ministerio de Hacienda cuando era ministro Cristóval Montoro".



Por tanto, Silva ha dicho que es "falso" que haya un reparto desigual que favorezca a los municipios con gobiernos socialistas o nacionalistas: "Y eso el PP lo sabe, pero a mi lo que me importa es que lo sepa la gente de la calle, y lo sabe". Además, ha afirmado que, conforme a datos "oficiales", la de Pontevedra es la Diputación "de España que hace más transferencias directas a los ayuntamientos".



"Somos un ejemplo de transparencia, de buen uso de los recursos públicos y de buenas prácticas. Por tanto, el PP miente descaradamente desde el minuto cero", ha esgrimido.



Y es que, a su modo de ver, los populares tienen "una mochila de cosas detestables" como el "clientelismo, caciquismo, irregularidades y reparto de recursos arbitrario", al contrario que su actual administración, que parte de "criterios objetivos, con equidad y con bases que transformaron la Diputación de arriba a abajo".



UN PP "DECIMONÓNICO"

Finalmente, sobre el nombramiento oficial este domingo del actual secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, como candidato socialista a la Xunta, Silva ha confesado estar "segura de que el PSOE va a ser la alternativa a un PP decimonónico, antiguo, sin ideas y sin proyectos" que "cada vez está más alejado de lo que necesita" la Comunidad gallega.



"Estoy convencida de que el PP está en horas muy bajas en Galicia y que Feijóo está harto de ser presidente. No le gusta ya, de hecho se quiso ir pero no se fue porque no tenía opción de irse a Madrid", ha remachado.