Puertas cerradas para los aprobados en septiembre en casi un centenar de carreras

No solo la calificación del estudiante es decisiva a la hora de elegir carrera; también cuándo llega esa nota. Porque mientras está a punto de comenzar la selectividad de septiembre, la CiUG sigue matriculando a estudiantes aprobados el pasado mes de junio y en el sexto plazo, cuyas inscripciones comienzan hoy, echan el cierre otras cuatro carreras. En total serían ya 96 los grados a los que no podrán optar quienes se examinen ahora, y cuatro de cada diez los imparte la Universidade de Santiago, que no incluye ningún grado entre los que se completan este turno. En la USC son 40 los estudios sin plazas, que se suman a otros 33 en Vigo y 23 en A Coruña. Aun así, hay plazas disponibles en el 43% de los grados (73).

Con el sexto llamamiento quedan cerradas, según la previsión de la CiUG, dos titulaciones más en Vigo: el Grado de Enfermería impartido en Ourense y el de Química, ofertado en Vigo, mientras que en el caso de A Coruña cuelgan el cartel de completo exactamente las mismas: Química y Enfermería, cuya docencia se imparte en A Coruña y en Ferrol, respectivamente. No solo coinciden las denominaciones, sino que también están muy parejas las notas del último estudiante convocado por la CiUG para inscribirse. En las Enfermerías superan el 9 (9,545 en Vigo y 9,412 en A Coruña) y en las Químicas, el 7 (7,376 en la UVigo y 7,580 en la UDC). De las titulaciones de grado que se estrenan durante este curso, ya tan solo quedan vacantes en el interuniversitario de Paisaxe, cuya docencia se reparten entre Santiago y A Coruña.