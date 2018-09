La muerte de un paciente en A Estrada por falta de médico centrará el primer pleno tras el verano

La situación del sistema de salud en Galicia tras la muerte de una persona en un centro médico del municipio de A Estrada y las políticas sociales sobre personas con problemas de dependencia, serán los principales temas tratados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo en la primera sesión plenaria del Parlamento de Galicia el 11 y 12 de septiembre.

El tema de salud pública fue solicitado por las formaciones En Marea y BNG y el de política social en relación a las plazas públicas en residencias para mayores y dependiente fue reclamado por el PSdeG.

También tiene previsto comparecer a petición propia el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como responsable del servicio de Emergencias en la Comunidad para dar explicaciones sobre el derrumbe de una pasarela en el puerto de Vigo durante la celebración del festival de O Marisquiño, el pasado 12 de agosto.

Al respecto, En Marea y BNG solicitarán también una comisión de investigación sobre este incidente, iniciativa que previsiblemente no saldrá adelante porque no contará con el respaldo ni del PPdeG ni del PSdeG que consideran que el Parlamento gallego no tiene competencias para dirimir responsabilidades sobre lo sucedido, sino que corresponde al Ayuntamiento de Vigo.

En la sesión plenaria de la próxima semana también se debatirá la aprobación de un dictamen de la comisión de política forestal que en comisión recibió luz verde al contar con el respaldo del PPdeG y del PSdeG.

Por otro lado, el BNG impulsará una petición de reprobación al director del ente público CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, al que los diputados de esa formación y de En Marea acusan de "manipulación" en beneficio del PPdeG y del "todopoderoso Feijóo".