El parque de As Fragas do Eume pierde bosque atlántico en favor del eucalipto

El corazón del parque natural As Fragas do Eume fue pasto de las llamas hace más de seis años y arrasó más de 750 hectáreas, casi una de cada diez de la superficie del mayor bosque atlántico costero de Europa. El fuego se cebó con las especies foráneas, sobre todo eucaliptos. Pero hasta entonces también habían ganando terreno a los árboles propios del bosque de ribera como robles, castaños y abedules. Así lo revela el estudio Áreas protegidas. Un análisis de la consolidación del eucalipto en As Fragas do Eume del investigador Diego Cidrás. Este geógrafo de la Universidade de Santiago recoge que el área que ocupa el eucalipto en el parque natural creció un 20% entre 1998 -un año después de su declaración como parque natural- y 2011, al pasar de 1.125 a 1.340 hectáreas, lo que supone un aumento del 20%. Al mismo tiempo, la extensión del bosque atlántico perdió en el mismo periodo el mismo porcentaje, de 3.608 a 2.961 hectáreas.

Cidrás divide As Fragas en tres espacios y aclara que en la zona 3 -la más periférica- es en la que se ofrecen áreas a los propietarios privados y donde se permiten de forma legal la plantación de eucalipto. En esta superficie la extensión del eucalipto aumentó en 77,47 hectáreas en detrimento del bosque atlántico, que redujo su área en 165 hectáreas. Pero es en la zona 2 -la clasificada inicialmente como bosque atlántico- en la que más protagonismo ganó el eucalipto con 78,37 hectáreas más en dos años a costa de la pérdida de 209 que estaban ocupadas por árboles autóctonos. Y en la zona 1 -designada reserva natural- aunque solo se plantaron tres hectáreas más de eucaliptos, el bosque de ribera vio mermada igualmente su área en casi 37 hectáreas en este área de conservación.

La cuarta parte del parque son especies foráneas plantadas de forma artificial: unas 1.217 corresponde a eucaliptos -el 13,3% de las 9.000 hectáreas de As Fragas- y más de 2.055 son pinares y representan más del 9%. Son datos del borrador del Plan Rector de Usos y Xestión (PRUX) de As Fragas, que ya debería estar aprobado hace dos décadas cuando se declaró el parque natural, pero la Xunta aún inició a principios de este año los trámites para su aprobación. La intención del Gobierno gallego es implicar a los dueños -casi el 80% es de titularidad privada- para repoblar con especies frondosas autóctonas donde se quemaron eucaliptos y pinos.

En toda Galicia, los eucaliptos ocupan 454.000 hectáreas -la mitad que en todo Portugal- y la Xunta calcula que su extensión siga en aumento con 25.000 hectáreas más en los dos próximas décadas. Esto se debe a que aunque en los espacios ocupados por especies autóctonas o frondosas se prohíbe su plantación -incluso después de un incendio- en los demás casos están permitidos nuevos cultivos.