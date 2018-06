Pontón ve a Feijóo "más preocupado" de "incendios" en el PP que en Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha declarado hoy que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está "más preocupado por apagar los incendios del Partido Popular y cubrir la vacante que deja Mariano Rajoy" al frente del partido que de atender las necesidades del monte gallego.

"A las puertas de una nueva temporada de riesgo, lo cierto es que la Xunta no ha hecho sus deberes, no ha puesto medios, no ha puesto recursos", ha sostenido Pontón esta mañana, durante una jornada sobre medio rural organizada por su partido en el Parlamento de Galicia.

De acuerdo con la dirigente nacionalista, por culpa del Gobierno gallego, la lluvia es "la única política antiincendios real que en este momento existe en el país", ya que ha desatendido de forma evidente sus funciones pese a la catástrofe del pasado mes de octubre.

Pontón ha asegurado que, desde el BNG, ya en junio del año anterior advirtieron a la Xunta del riesgo de que en Galicia se produjese una ola de incendios análoga a la que azotaba en aquel entonces Portugal, un aviso respondido con "desprecio" y "silencio" por parte de la Administración autonómica.

El resultado, ha añadido, "fue esa ola de incendios que, el pasado octubre, causó la muerte a cuatro personas, quemó decenas de miles de hectáreas y dejó numerosos daños materiales".

De ella se derivó una comisión en el Parlamento de Galicia que, ha denunciado Pontón, "a estas alturas todavía no tiene conclusiones", lo que ha achacado a que el PP no tiene "ningún interés" en hacer un "análisis crítico de qué pasó".

Estos han sido alguno de los temas abordados por la portavoz del BNG en su intervención de apertura de la jornada de esta mañana, que pretende servir para tener un "debate de país" sobre el estado del medio rural gallego y alcanzar consenso para "cambiar mucha de las tendencias" negativas que perviven actualmente.

Pontón ha culpado del mal estado del monte a la concepción "economicista" del mismo y a la gestión en base a políticas "que no se pensaron desde Galicia" y que están "importadas al servicio de algunas empresas", como el monocultivo de especies, y que "están convirtiendo en un problema ambiental lo que tiene que ser una riqueza".

Así pues, ha expresado su voluntad de que jornadas como estas contribuyan a abrir un debate por contar con voces "autorizadas" en la materia, que han intervenido a continuación y a lo largo de toda la mañana.

Entre los ponentes han estado presentes los profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Mar Pérez Fra y Edelmiro López, así como el exconselleiro del Medio Rural durante la época del gobierno bipartito, Alfredo Suárez Canal.