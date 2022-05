La euforia por el tercer puesto de Chanel en Eurovisión todavía continúa. Desde que se bajo del escenario de Turín, la artista no ha dejado de recibir felicitaciones. Desde los reyes de España hasta sus compañeros con los que compartió espacio en el 'Benidorm Fest'. Todos han tenido palabras de admiración para la cantante.

Hace unos días eran las Tanxugueiras las que felicitaban públicamente a su compañera y ahora ha sido Rigoberta Bandini la que ha tenido unas palabras para ella. La cantante ha recibido el premio RAC105 a Mejor Canción por 'Ay mamá', otorgado por la emisora catalana, y ha hablado con el presentador Albert Om sobre su tema, pero también sobre la actuación de Chanel en Eurovisión

La cantante confesaba que sí vio el festival. "Fue muy gracioso porque mi hijo empezó a cantar 'mamá', y yo 'no, cariño, hoy no'. Lo hemos disfrutado bastante, porque como ha pasado tanto tiempo, hemos podido digerir cada uno sus cosas y pasó el ruido, aunque ahora ha vuelto un poco".

"Yo tenía muchas ganas de verlo este año más que nunca para ver las propuestas y verlo todo", añadía Rigoberta y no dudó en dar su opinión sobre la actuación de Chanel. "Creo que fue increíble y al principio de las votaciones, cuando comenzaron a dar tantos doces, no me lo podía creer".

"Lo vi desde un punto de vista muy sano, porque creo que, realmente viéndolo con perspectiva, era más su sitio", reconoció además Rigoberta. "Su show era increíble y el nuestro habría funcionado de otra manera, pero no creo que hubiésemos quedado tan bien, sinceramente. No pasa nada", valoró la artista.

"Mi trayectoria es otra y que para este proyecto el suyo era mejor". A pesar de su apoyo a la representante española, Rigoberta se mostró de lo más sincera al reconocer cuál era su favorita: "como show, el de Chanel me flipó pero, como canción, la de Suecia me gusta mucho".