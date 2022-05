Chanel regresó de Turín como una auténtica estrella. Tras conseguir ese histórico tercer puesto en Eurovisión, la cantante ha sido recibida por todo lo alto y, aún sin tiempo a aterrizar del todo en la realidad, se ha convertido en la invitada que quieren todos los programas.

La semana pasada entró en directo en 'La Noche D' de TVE y prometió que estaría en plató acompañando a Eva Soriano y así lo hizo. En la noche de ayer Chanel cumplió su promesa y además de recrear el mítico 'SloMo' de Eurovisión, la artista ofreció una entrevista junto a sus bailarines en la que habló de los detalles más desconocidos de su actuación.

La artista hizo unas cuantas confesiones que nadie conocía hasta el momento. Hasta reveló el pequeño percance que tuvo durante la actuación y del que casi nadie se percató. "Me vi bien, pero hay cosas. Nunca se había abierto la chaqueta hasta ese día. Lo coreografiado no contaba con ello pero la chaqueta pesaba mucho. Y me dijeron pues rómpela, que te dé igual."

Chanel nos cuenta cómo fue el momento en el que se le abrió la chaqueta en #LaNocheDChanel.



⭕https://t.co/8eqfaPykWb pic.twitter.com/BG6JoadAWE — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 17 de mayo de 2022

"Y en ese momento, de la euforia y de pasármelo bien, pues lo hice más fuerte y se abrió", ha concluido la explicación Chanel. "Hay que encontrar algún problema, alguna pega, como no se le puede encontrar por ningún lado...", comentó entonces Soriano. "No es fallo, no es fallo....es algo curioso" apuntó Chanel.

También aprovechó la visita para responder a algunas dudas del público y una de las más repetidas era de dónde sale el abanico que mueve la artista durante el número. Y el responsable de ello fue Pol Soto, uno de los bailarines.

Confirmamos que sale de un bolsillo en el bajo del pantalón. 👇 pic.twitter.com/DMACwkHtcy — Sâez 🥭 (@saezesc87) 17 de mayo de 2022

"Fue capaz de bailar, cantar, guardar el micro y el abanico y correr a dármelo", apuntó la artista. Algo que algunos de los usuarios de las redes ya habían averiguado gracias a las fotografías en las que percibieron un bolsillo en una de las perneras de su pantalón.