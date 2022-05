“Me encanta la exigencia”. Eduardo Coudet es un entrenador ambicioso. A pesar de que está cumpliendo con el objetivo que le encomendó el club para esta temporada, que no es otro que lograr la salvación con cierta tranquilidad, el argentino quiere más. Para el técnico de Buenos Aires es importante cómo terminar la presente campaña, y el primer envite de los cinco que tiene por delante es esta tarde en Granada, un partido importante en el que no cabe relajación alguna. “Trataremos de hacerlo de la mejor manera ante un rival muy necesitado, que tiene una muy buena plantilla. Si miramos su equipo es difícil de creer el lugar en el que están. Nosotros sabemos que es importante hacer un buen cierre en una parte del torneo complicada cuando uno está en la famosa tierra de nadie. Es lo que vemos que está sucediendo en el torneo mismo y no es lo que quiero para mi equipo”, sentenció el Chacho.

El entrenador del conjunto celeste destacó la importancia de salir concentrado desde el pitido inicial ya que se teme un arranque fuerte de los rojiblancos. “Es un equipo que tiene una necesidad urgente de resultados. Me imagino un inicio duro y tendremos que estar concentrados en los primeros minutos”, señaló el argentino, que apunta a repetir el once alineado en la última jornada. “Llegamos bien. Contra el Getafe no nos vimos frescos ni siquiera en el inicio. Lo hemos hablado y ojalá nos hayan servido estos diez días de parón”, comentó. La gran novedad en la convocatoria fue Gabri Veiga, a quien su reciente renovación con el club le ha devuelto a los entrenamientos del primer equipo tras varios meses de ausencia. Coudet confía mucho en su potencial y a las primeras de cambio decidió llevárselo a Granada. “Hace tiempo hablamos de que yo había pedido contar diariamente con dos jugadores del filial: Carlos Domínguez y Gabri Veiga. Le toca otra vez a empezar a trabajar (en referencia al centrocampista), pero es un chico que trabaja bien y que seguramente se volverá a adaptar a un equipo de Primera”. El Chacho también abordó su futuro en el club. Con contrato hasta junio de 2024, el entrenador no quiso ser rotundo en lo referente a su continuidad la próxima campaña. “Espero que sí”, se limitó a responder, aunque aseguró que ya está trabajando en la planificación de la pretemporada.