El internacional español Iago Aspas destacó el "logro" que supone para el Celta lograr su continuidad, por décima temporada consecutiva, en LaLiga tras ganar esta tarde al Atlético Osasuna en Balaídos.

"Para nosotros es un logro estar, temporada tras temporada, en Primera. Somos ambiciosos, queremos más y pelearemos por quedar los más arriba posible", comentó el atacante, autor del primer gol de su equipo.

Aspas reconoció que necesitaban esta victoria porque llevan cuatro partidos sin conseguir sumar los tres puntos en su estadio, y elogió la apuesta futbolística de Eduardo Coudet.

"Presionamos muy rápido y hacemos mucho daño cuando hay espacios"

"Presionamos muy rápido y hacemos mucho daño cuando hay espacios. En otros partidos nos cuesta un poco más, pero sostenemos la idea", comentó a Movistar el delantero, que no pierde la "ilusión" de entrar en la convocatoria de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa.

"Me esfuerzo en tratar de hacer lo mejor posible en mi equipo, tratar de meter goles, de ayudar a ganar partidos y eso me dejará un poco más cerca", indicó.

Coudet: "Veo un compromiso para intentar generar un cambio"

El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, no escondió su satisfacción por la victoria de su equipo ante el Atlético Osasuna (3-1), y apuntó que ve "un compromiso" para intentar generar un cambio de cara al futuro.

"Matemáticamente aún no nos da, pero dimos un paso muy importante. Hicimos un muy buen partido ante un rival muy duro, generamos bastantes situaciones. El rival se metió en el partido con la jugada del penalti cuando podríamos haber jugado con mayor tranquilidad y con los espacios a favor. Pese a todo, no sufrimos mucho", declaró.

"Veo un compromiso para intentar generar un cambio en el club, veo a los jugadores, a la directiva y a su presidente muy comprometidos en esa línea. Cuando puedes alinear un montón de cosas, todo se puede encaminar y hacer las cosas más fáciles", subrayó.

El técnico celeste se quejó de la actuación del riojano Soto Grado porque "Osasuna entró en el partido por una jugada que no parece nada, me pareció que saltaron los dos y ambos levantaron los brazos".

"Que Iago haga un penalti saltando a cabecear y que encima se lleve una amonestación me parece un doble castigo"

"Que Iago haga un penalti saltando a cabecear y que encima se lleve una amonestación me parece un doble castigo. El fuera de juego de Nolito dicen que fue por la frente y el otro día nos anularon otro por el hombro. Si es justo, es justo", añadió.

Coudet asume que el Celta jugará su décima temporada consecutiva en la élite, pero no quiso hablar de los objetivos futuros porque "no sé qué va a venir, el fútbol es muy dinámico, no sabes qué jugadores van a estar, ni si tú mismo vas a estar".

Arrasate: "Cometimos dos errores y lo pagamos"

Jagoba Arrasate, entrenador del Atlético Osasuna, lamentó que su equipo no pudiera alargar su racha de victorias en Balaídos, donde el Celta explotó "dos errores" suyos cuando mejor estaban.

"Es importante que la gente que estaba participando menos se muestra y podamos ver el nivel. Cuando mejor estábamos hemos cometido dos errores que últimamente no estábamos cometiendo: un saque de banda y posterior transición, y después en un córner. Si cometes errores contra un equipo de tanto talento, lo normal es que lo pagues", comentó en rueda de prensa.

"Cuando mejor estábamos hemos cometido dos errores que últimamente no estábamos cometiendo"

Elogió que sus jugadores se "vaciaran" hasta el final, lo que demuestra, a su juicio, que tienen "alma y fe" por seguir compitiendo a pesar de que el objetivo de la permanencia lo tienen "casi" hecho.

"Juan Cruz tenía tarjeta y salía de lesión. Creo que era arriesgado mantenerlo. Luego, por fuera necesitábamos tener más balón con Roberto Torres y con Jonny un poco más de profundidad. Los cambios han mejorado al equipo. En el segundo tiempo hemos jugado más en el campo rival", destacó Arrasate.