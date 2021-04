Teleoperadores, delegados comerciales, asesores, vendedores, expertos en marketing, etc. son algunos de los puestos que destacan esta semana entre las ofertas de empleo en Pontevedra. Entre todos los sectores, los perfiles comerciales destacan como los profesionales más demandados en estos momentos. Consulta estas y otras oportunidades en la siguiente selección.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Teleoperadores/as Telefonía para Vigo

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Funciones a realizar:

- Recepción de llamadas desde un contact center para reclamaciones e incidencias.

- VENTA cruzada: Tarifas de telefonía, internet y tv.

- Ambiente agradable y un equipo unido, motivado e ilusionado!

Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte!

Requisitos mínimos: Habilidades Sociales y de Comunicación

Disponibilidad para realizar la formación

Habilidades comerciales, capacidad para trabajar según objetivos

Extroversión, don de gentes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a Telefonía en Vigo.

Teloperadores/as - Venta de Energía para Vigo

Muchas vacantes.

- Jornada intensiva - tarde.

Desde la oficina de IMAN Temporing estamos seleccionando teleoperadores/as comerciales para realizar funciones de telemarketing y ventas en una importante empresa del sector energético a nivel nacional.

Funciones a realizar:

- Emisión de llamadas desde un contact center.

- Explicación de las ventajas y puntos fuertes de los productos y servicios de la compañía a la que representas.

- Captación de nuevos clientes: Tarifas de Luz y Gas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teloperador/a - Venta de Energía en Vigo.

REMAX BALAÍDOS SERVICIOS INMOBILIARIOS SELECCIONA:

Asesores/as Inmobiliarios/as para Vigo

- 3 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Inmobiliario en Vigo.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Vendedor/a especialista en Ventanas Vigo Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Ventanas Vigo Campaña de Verano.

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Director/a Comercial y Marketing Sector Industria para Pontevedra.

Funciones:

- Desarrollo de la estrategia comercial y de marketing.

- Conjuntamente con la Gerencia, desarrollar y ejecutar el plan actual de expansión de la compañía.

- Desarrollo de nuevo negocio y así como gestión del existente.

- Venta consultiva y técnica.

- Creación en el medio plazo de un equipo comercial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Comercial y Marketing Sector Industria en Pontevedra.

GRUPO ARESTORA SELECCIONA:

Delegado/a Freelance (Vigo)

- Jornada completa.

Buscamos futuros SOCIOS, freelance apasionados de los RRHH con ganas de unirse a un proyecto global. Te ofrecemos una marca, un portfolio de servicios de RRHH global y un equipo de PERSONAS que estarán ahí para ayudarte a desarrollar tu proyecto y apoyarte siempre que necesites mirar al lado.

Buscamos reforzar las siguientes zonas geográficas: Coruña, Vigo, Asturias, Cantabria, Cataluña, Sevilla y Madrid.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado/a Freelance (Vigo).

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

Instructor de boxeo para Pontevedra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de boxeo en Pontevedra.

Profesor de idiomas para Pontevedra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor de idiomas en Pontevedra.

Instructor de artes marciales para Pontevedra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Pontevedra.

Dentista para Pontevedra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dentista en Pontevedra.

Sanidad

MEDITALENT SELECCIONA:

Fisioterapeutas para Francia para Pontevedra

- 3 vacantes.

- Contrato autónomo.

Se necesitan fisioterapeutas para consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de Francia. Trabajo estable y buenas condiciones laborales. Incorporación inmediata.

Somos MediTalent, consultoría especializada en la colocación de personal sanitario (médicos,, fisioterapeutas, enfermeros, farmacéuticos, etc.) para trabajar en Francia, Alemania y otros países francófonos.

Ofrecemos un servicio integral:

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación)

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros)

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad...)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia en Pontevedra.

Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia para Pontevedra

- 8 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Se necesitan médicos (Médicos de familia, Dermatólogos y Oftalmólogos) para trabajar en consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de FRANCIA. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia en Pontevedra.

Ingeniería

ADECCO SELECCIONA:

Supplier Development Engineer Vigo.

¿Te gustaría formar parte de la plantilla de una de las empresas más punteras del sector automoción de Vigo?¿Cuentas con formación en Ingeniería y te apasiona este sector? Si este es tu caso, desde Grupo Adecco seleccionamos un/a Supplier Development Engineer para desarrollar las siguientes funciones:

- Dirigir el proceso de APQP en el lanzamiento de nuevos productos y en el cambio de proveedores/as.

- Coordinar las revisiones técnicas y las evaluaciones de los proveedores/as.

- Desarrollar los recursos de los proveedores/as para cumplir con los requisitos de la compañía.

- Impartir formación en materia de calidad a los proveedores/as.

- Coordinar las acciones de mejora del rendimiento en los proveedores/as para que alcance los objetivos fijados.

- Coordinar la resolución de problemas técnicos en el proveedor/a.

- Seguir los procedimientos establecidos y trabajar para identificar las mejores prácticas.

- Revisar el trabajo realizado según un dictamen técnico, analizando la situación global en los objetivos predefinidos.

- Participar en la definición de la estrategia de productos básicos.

- Impulsar mejoras en el proceso.

- Respetar las normas de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

- Cumplir con las normas y reglamentos internos de la organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Supplier Development Engineer Vigo.

CTAG Centro Tecnológico de Automoción de Galicia SELECCIONA:

PYTHON SW DEVELOPER para O Porriño

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia - CTAG Buscamos: INGENIEROS/AS CON LA TITULACIÓN DE INFORMÁTICA O TELEMÁTICA interesados/as en participar en proyectos relacionados con el desarrollo de aplicaciones en la Nube para Vehículos Autónomos y Conectados.

. Disponibilidad para viajar ocasionalmente según las necesidades de cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PYTHON SW DEVELOPER en O Porriño.

Informática y telecomunicaciones

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Gestor de Aplicaciones Comerciales para Vigo.

La persona seleccionada se encargará de:

- Realizar el análisis funcional y participar en el diseño.

- Gestionar proyectos de implementación.

- Encargarse de las configuraciones y parametrizaciones.

- Asegurar los entregables.

- Gestionar las incidencias.

- Identificar nuevas necesidades.

- Desarrollar nuevas estrategias.

- Asegurar la ejecución efectiva.

- Gestión de presupuesto.

- Liderar las comunicaciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor de Aplicaciones Comerciales en Vigo.

Gestor de Aplicaciones de RRHH para Vigo.

La persona seleccionada se encargará de:

- Realizar el análisis funcional y participar en el diseño.

- Gestionar proyectos de implementación.

- Encargarse de las configuraciones y parametrizaciones.

- Asegurar los entregables.

- Gestionar las incidencias.

- Identificar nuevas necesidades.

- Desarrollar nuevas estrategias.

- Asegurar la ejecución efectiva.

- Gestión de presupuesto.

- Liderar las comunicaciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor de Aplicaciones de RRHH en Vigo.

Recursos Humanos

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

HR Plant Manager para Pontevedra.

Important multinational industrial company.

1. Coordinating his team, weekly supervising the production programming planning carried out by them, allowing to delimit the HR necessities when being hired for their final approval by Plant Management and/or Operations Management.

Leading the communication in the Works Council, acting as a negotiator and monthly informing them of the incidents in plant as well as the contractual movements (work calendar, reduction in working hours, contract extensions, transformation of temporary into permanent positions, retirements...) Determining the necessities of Human Resources at an operational level which allow the operational performance of the plant in all of its sections, setting for each need the contractual modality to be implemented and coordinating the monitoring of each one of these. Coordinating the implementation of the necessary HR policies which enable the alignment of the plant with the business strategy. Representing the company, following the counselling given the case of external legal consultants, in relation to official bodies such as Labor Inspection or the Mediation, Arbitration and Conciliation Service. Submitting periodical reports to Management which reflect the monitoring of indicators such as the temporariness percentage, volume of operational and non-operational staff, volume of overtime done Offering the employee counselling in relation to Labor Relations (granting of paid leaves, reduction of working hours, holidays enjoyment, request for subsidies…), as well as adopting a negotiating position with the employees by means of dialogue with the aim of preventing any labor conflict.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de HR Plant Manager en Pontevedra.

Otros oficios y profesiones

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Operarios/as Sector Congelados para Pontevedra

- Jornada completa.

Desde la oficina de IMAN Temporing Vigo estamos seleccionando operarios/as con experiencia industrial para una importante empresa del sector de los productos congelados ubicada en los alrededores de la ciudad de Pontevedra.

Funciones:

Los/las empleados/as seleccionados/as realizarán su trabajo en la línea de producción, ocupándose de la limpieza, pelado y preparado de diferentes productos: calamar, pota, chipirón etc

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as Sector Congelados en Pontevedra.

Mecánicos/as ajustadores/as para Vigo

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

Desde Iman Vigo estamos seleccionando un/a Mecánico/a ajustador/a para una empresa del sector industrial situada en Vigo.

Funciones:

Principalmente te encargarás del montaje de máquinas, rodamientos, motores etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a ajustador/a en Vigo.

Mantenimiento Industrial (Eléctrico) para Pontevedra

- Jornada completa.

Desde Iman Vigo seleccionamos personal de Mantenimiento con experiencia en Frío Industrial, para importante empresa del sector de la alimentación.

Las funciones a realizar principalmente será en mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mantenimiento Industrial (Eléctrico) en Pontevedra.

Técnicos/as Electrónica para Nigrán

- 3 vacantes.

- Jornada intensiva - mañana.

Desde las oficinas de IMAN Vigo buscamos técnicos en electricidad y/o electrónica para una empresa especializada en el diseño y fabricación de equipos para condiciones marinas.

Funciones:

Montaje de equipos electrónicos de pequeño tamaño. Participar en la fabricación de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Electrónica en Nigrán.

Revisor/a coches (días sueltos) para O Porriño

- Jornada completa.

Desde Iman Vigo seleccionamos Revisor/a de coches para importante empresa ubicada en los alrededores de Vigo.

Las funciones consisten:

- Puesta a punto de vehículos nuevos.

- Movimiento de coches dentro de las instalaciones de la empresa.

- Mecánica rápida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Revisor/a coches (días sueltos) en O Porriño.

FRINAVAL VIGO SELECCIONA:

Soldador-a para Vigo

- Jornada intensiva - mañana.

Soldadura de tubería mediante electrodo a bordo de buques. Necesaria experiencia empleando la técnica del espejo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Soldador-a en Vigo.

FASTER SELECCIONA:

Mozos/as Atrezzista para Pontevedra

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona para empresa del sector audiovisuales a Mozos/Atrezzistas en grabación de serie de TV.

Disponibilidad para trabajar en Pontevedra el Miércoles día 21 de Abril en horario de 07:30-19:30 hs.

Funciones principales:

- Prestar apoyo en el control de tránsito de personas durante grabación de anuncio, serie, etc,..

- Apoyo en las tareas de manipulación de cargas, mobiliario, etc,...

- Otras tareas auxiliares que se precisen en el entorno del rodaje.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/Atrezzista en Pontevedra.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN PONTEVEDRA.