Consejos para ahorrar en los regalos de Navidad.

Los turrones, las comilonas y los villancicos son tan propios de las fiestas navideñas como el despilfarro económico. Es fácil gastar más de la cuenta en esta época tan especial, entre compras, regalos y saraos.

Pero para intentar que la cuesta de enero no sea tan dura, y evitar llegar a finales de este diciembre en números rojos, los siguientes consejos pueden ayudarte a no perder la cabeza ni tirar la casa por la ventana. Tu bolsillo te agradecerá una serie de prácticas, muy fáciles de aplicar y llevar a cabo.

Planifica tu presupuesto

La OCU recomienda planificar las compras navideñas. Saber con anticipación cuánto y dónde vas a comprar puede suponerte un buen ahorro. Una buena planificación es la mejor manera de evitar la compra por impulso. Adapta tus necesidades al presupuesto del que dispones y sujétate a él en la medida de lo posible.

Controla tus gastos

Apuntar los gastos es crucial para recordar lo que vamos comprando. Escribir una lista o utilizar una aplicación en el móvil son dos de las opciones a tener en cuenta para saber cuánto llevamos gastado y en qué.

Hacer una lista es una buena manera de controlar los gastos. Shutterstock

Compara

Las diferencias de precios entre los distintos establecimientos son notables. Comprar en aquellos donde la relación calidad precio sea la más favorable es la clave. Lo mismo sucede con la calidad, la diferencias entre distintas marcas son importantes. La OCU aconseja informarse bien sobre la características de los productos y elegir los más adecuados.

Busca ofertas on line

Internet nos ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de encontrar los artículos que queremos con precios competitivos y otras ventajas como puedan ser los gastos de envío gratuitos o las posibilidades de personalización de nuestro pedido.



Realiza tus compras con antelación

Ser precavido y realizar nuestras compras con antelación nos puede ahorrar unos cuantos euros estas Navidades. Muchas tiendas aumentan los precios de los juguetes cuando se acercan estas fechas, por ello, cuanto antes, mejor.



Apuesta por el 'Do It Yourself'

Haz tu mismo los regalos de Navidad, algo personalizado y único. Shutterstock

El DIY (Do it yourself) puede salvarte de muchos apuros al tiempo que te permitirá ahorrar algo de dinero. Reciclando materiales que hay en casa puedes hacer originales regalos más personalizados o renovar la decoración navideña, al tiempo que puede ser una actividad para reunir a toda la familia.

Anímate con el amigo invisible

Si en la familia existe la costumbre de regalar a todo el mundo, el desembolso puede ser muy alto. Por ello, la opción del amigo invisible puede ser muy ventajosa. Cada miembro de la familia regala tan solo a otro sin que se sepa quién va a ser, lo que nos permitirá ahorrar y dinero al tiempo de hacerlo más divertido y emocionante.



Consume con responsabilidad

¡Un consumo responsable es posible! Puede ser adecuado a tus necesidades y además respetuoso con el entorno y el medio ambiente. La Navidad es también una buena ocasión para practicar el consumo responsable.