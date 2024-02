1000 acciones por el ‘Desarme y la No Proliferación’ antes del 5M ¿Te unes?

El Club de convivencia del Colegio Valle Inclán, formado por representantes de todos los cursos de Infantil y Primaria, se reúne los viernes por la mañana para comentar y debatir nuevas propuestas.

“Si hay problemas con que no se recoge o no se comparte, se propone una solución. Si algo no nos gusta, compartimos alternativas. Los mayores aconsejan a los pequeños y, en definitiva, todos son y se sienten parte importante de la toma de decisiones del centro”, explica la profesora de Primaria Paula Rey sobre este pionero club, en cuyo seno se toma también una de las decisiones más importantes del curso escolar.

Las familias invitan a toda la ciudad a participar en el acto solidario de este domingo, 25 de febrero, en el parque de Castrelos

Y es que cada año desde hace cinco, el Club de Convivencia es el encargado de elegir un reto para “mejorar el mundo en el que vivimos” y animar a los estudiantes a trabajar con sus propias manos y capacidades para lograrlo. La iniciativa empapa a todo el centro e incluso traspasa sus fronteras a través de la colaboración con familias y asociaciones y lo cierto es que se ha convertido ya en toda una institución entre el alumnado.

“Notamos que hay ese compromiso social y es un orgullo que llegue septiembre y una de las primeras cosas que hagan sea preguntarnos por el reto”, sonríe Rey para pasar a relatar por qué este año han tenido más que claro cuál iba a ser su objetivo.

El colegio quiere sumar nada más y nada menos que 1000 acciones por el desarme y la paz antes del próximo 5 de marzo — Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación— y es que a los chicos y chicas les han chocado mucho las consecuencias de la guerra, primero en Ucrania, y después también con el conflicto entre Hamas e Israel.

De este modo y con la figura de Anna Frank como símbolo, trabajan ya con tres líneas principales de acción: en primer lugar, están recolectando para reciclar todos los juguetes bélicos que puedan pues “en un mundo de paz, no tiene sentido que existan juguetes que simulan matar”; en segundo, organizan una carrera en colaboración con la ONG Save The Children para el próximo 4 de marzo; y, en tercero, se están coordinando con Intermón Oxfam y Accem para sumar horas de voluntariado por la paz.

De este modo, la agenda es más que apretada estos días. Tras haber representado la emblemática fotografía del Hombre frente al Tanque en Tiananmen por Carnaval, durante los que los movimientos antibelicistas y hippies fueron los claros protagonistas, el centro se prepara también para acoger una semana de sensibilización con diversas ponencias que recogerán en un suplemento especial de su Faro da Escola (¡Estamos deseando leerlo!).

Tu también puedes sumarte

Además, las propias familias preparan un acto solidario en colaboración con Intermón Oxfam y Accem al que invitan a participar a toda la ciudad. Tendrá lugar este domingo, 25 de febrero, en el parque de Castrelos con el objetivo de sumar kilómetros en pro del desarme.

Todo es poco para ayudarles y es que su labor tiene un valor incalculable. En este media década, el Colegio Valle Inclán ya ha conseguido fabricar 1000 grullas de papel en memoria de Sadako Sasaki; cuidar 1000 árboles para hacer un cinturón verde emulando a la premio Nobel de la Paz Wangari Maathai; recaudar mil kilos de pienso para las protectoras Os Biosbardos y Proxecto Gato con el ejemplo del naturalista británico David Attenborough; y hacer más de 1000 esculturas para la asociación Igualarte en honor a la artista con síndrome de down Judith Scott.