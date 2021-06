Sin periodistas no hay periódico,pero los redactores no son los únicos actores imprescindibles en un proyecto informativo de entidad. Y el Faro da Escola no es una excepción: un grupo de cinco patrocinadores (Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra, FCC, Vitrasa y Velgasa-Eroski) y dos colaboradores (la editorial Xerais y el CSIC) hacen una contribución esencial para que los alumnos puedan convertirse en pequeños reporteros.

La importancia de su aportación toma cuerpo con los premios especiales que entrega cada uno de ellos para reconocer los mejores artículos sobre una serie de temáticas específicas. Los galardones se darán a conocer en la gala fin de curso del Faro da Escola. FCC premiará un reportaje sobre reciclaje y limpieza; el Concello de Vigo ha creado el galardón ‘A Cidade Violeta’ para ensalzar el mejor trabajo sobre igualdad de género;Vitrasa valorará los textos sobre su trayectoria en la ciudad y sobre movilidad; Velgasa-Eroski sobre alimentación saludable y modos de vida sana; la Diputación propuso este año abordar la transición ecológica y el papel de las mujeres en el mundo del mar a través de sendos talleres; el CSIC realizó charlas para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y reconocerá un artículo sobre investigación y divulgación científica; mientras que al editorial Xerais, que organizó coloquios de autores de literatura infantil, premiará un trabajo sobre literatura en cualquiera de sus formas.

Pensamiento crítico

Pero, ¿por qué estos patrocinadores y colaboradores apuestan por el proyecto de Faro da Escola? “Es un proyecto muy potente porque potencia el pensamiento crítico de las niñas y los niños. Además, sirve para que se expresen, porque tienen mucho que contar y nosotros necesitamos aprender de ellas y ellos, de su forma de ver y sentir el mundo”, explica la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Tambén Mabel Ayo, de FCC, apunta al fomento del “espíritu crítico” como uno de los factores más destacados del programa de periodismo escolar de FARO. Además, Ayo subraya el fomento del trabajo en equipo y la adquisición de habilidades trasversales “que les harán mejorar como personas y avanzar hacia un futuro más sostenible”.

Gabriela González, de Vegalsa-Eroski, alude a lo que su empresa recibe de los aprendices de periodistas: “Tenemos muy en cuenta al público infantil porque serán los clientes del futuro, además del futuro de nuestra sociedad. Para nosotros es muy importante trabajar con ellos desde la escucha y la formación, algo que logramos con Faro da Escola, para incidir en valores que hagan que sean mejores personas el día de mañana”.

Para el director general de Vitrasa, Carlos González, lo fundamental es que el periódico escolar les permite “acercar el transporte urbano a las aulas”, además de conocer de primera mano las preguntas que tienen los escolares en relación a la movilidad sostenible. “Quedamos fascinados con la curiosidad de estos pequeños periodistas en potencia y con los grandes trabajos que han realizado en esta edición”, remacha el responsable de la concesionaria de los autobuses urbanos.

Por su parte, desde el CSIC, Luisa Martínez Lorenzo resalta que formar parte del proyecto supone “una oportunidad única” para acercar a miles de estudiantes sus líneas de investigación en Galicia. “Nos esforzamos por hacer accesibles los contenidos, por sorprender y por transmitir el papel fundamental que tiene la ciencia en nuestras vidas”. Martínez Lorenzo hace hincapie en que les resulta “muy motivadora” la respuesta que obtienen por parte de los centros, “con el alumnado y los docentes implicados, curiosos y proactivos” sobre su labor. También quiso destacar el apoyo que reciben del equipo de Faro da Escola.

Charlas y talleres

A lo largo de los últimos meses, las entidades que apoyan el proyecto han organizado varias charlas y talleres que pueden dar pistas a los periodistas sobre temas de los que se puede tirar del hilo. La pandemia ha obligado a hacer estas actividades de manera telemática, pero el formato no ha impedido la participación masiva de los alumnos.

Así, la Diputación de Pontevedra ha organizado dos actos. Una primera intervención corrió a cargo de la docente e investigadora María A. Lorenzo Rial, especializada en Educación para la sostenibilidad con perspectiva de género y entre las voces del proyecto “Sostenibilidad en femenino”. La segunda, bajo el título “Que podes facer ti polo planeta?”, contó con Miriam Leirós, maestra de primaria y una de las cabezas visibles en España de Teachers for Future.

Por parte de Vitrasa,Patricia Domínguez, responsable de Marketing y Comunicación Externa, fue la encargada de explicar al alumnado los secretos de los buses de Vigo: cómo son, cuántos son, cuánta gente llevan, en dónde duermen, cómo se les cuida por las noches. En el coloquio de Velgasa-Eroski se abordó la alimentación saludable, la dieta atlántica y la importancia de llevar un estilo de vida sano.

La científicas del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, Marta López y Eva Balsa-Canto transmitieron a los más de 3.000 alumnos conectados la importancia de vencer los estereotipos de género sobre lacarrera profesional

En cuanto a los coloquios organizados por Xerais, por las aulas de los colegios adscritos a Faro da Escola se pasaron (telemáticamente) autores como Ledicia Costas, David Rodríguez, Rosa Aneiros, Eduardo Santiago, Tresa González Costa, X. Henrique Rivadulla o Antía Yáñez.