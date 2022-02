El dibujo técnico tiene como finalidad desarrollar en nuestro alumnado la capacidad de expresar el mundo de las formas, a partir del conocimiento teórico y práctico, de una manera gráfica. Es evidentemente una función comunicativa, un lenguaje con el que podemos transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca.

En esta parte del currículo, tanto en la materia de plástica en Educación Secundaria como en la propia materia de dibujo técnico en bachiller, es necesario que el alumnado se familiarice con el uso del instrumental como son el compás, la escuadra, el cartabón o el transportador de ángulos, entre otros. Desde la realización de mediatrices o bisectrices al abatimiento de planos, pasando por construcción o interpretación de figuras isométricas, entre otros.

Durante mis años de experiencia, me he encontrado con las dificultades que la exposición de los ejercicios conlleva. La realización de los mismos en el encerado, con el instrumental adaptado para ello, o la explicación sobre la mesa ha sido un proceso que he visto mejorado con la herramienta GeoEnZo.

La herramienta GeoEnZo nos permite la explicación de ejercicios como un pentágono inscrito en una circunferencia de manera clara y detallada utilizando las herramientas con las que nuestro alumnado dispone y trabajará en su pupitre. Realizamos el ejercicio paso a paso.

Es una herramienta gratuita y de fácil manejo. En muy poco tiempo se consigue gran destreza ya que es muy intuitiva. Su instalación es sencilla y existe versión online.

Vamos a poder trasladar, paso a paso, la explicación que antes impartíamos en el encerado o en papel a la pantalla o a una pizarra digital, donde el alumno puede también manejarla. Es una herramienta muy versátil para su uso en diferentes etapas. Podemos iniciar a los alumnos de educación primaria en la construcción de figuras o el manejo del transportador de ángulos, en educación secundaria con los diferentes contenidos que el currículo de educación plástica contiene en el bloque de dibujo técnico o en bachiller con los diferentes ejercicios propuestos para la materia en cuestión. Algunos de los ejemplos son ejercicios propuestos en la ABAU 2021.

La herramienta permite utilizar una imagen como fondo. En el ejercicio de la ABAU he utilizado la captura de la imagen del propio ejercicio para realizarlo sobre este. La aplicación se presenta como una herramienta de matemáticas, entendiendo que los contenidos mencionados se corresponden a la parte de geometría. Además contiene una serie de herramientas para la construcción de figuras geométricas, el análisis estadístico (gráficas) y la representación de funciones. Se pueden trabajar los diferentes sólidos platónicos y otros elementos pertenecientes al currículo de la materia en cuestión. Aunque, en mi caso, prefiero utilizar otras herramientas como Geogebra para la didácticas de esta parte de las matemáticas.

Considero que la gran ventaja a nivel didáctico de GeoEnZo es que simula el entorno de trabajo de una mesa de dibujo. En la barra de tareas tenemos los diferentes elementos que nos encontraríamos en esta, lápiz, compás, diferentes reglas, goma, etc… Este entorno nos permite trasladar de una forma fehaciente y didáctica el proceso de elaboración de los diferentes ejercicios que se plantean en las diferentes etapas. Además, contamos con las opciones de usar diferentes colores, anchos de línea o los diferentes tipos de papel que nos servirán como apoyo en la realización de las actividades de una forma más ilustrativa.

Mejor que en el encerado

Al trabajar con GeoEnzo nos damos cuenta de que la precisión, al igual que cuando realizamos la lámina en papel, dependerá de nuestra destreza y práctica. No podemos esperar que tenga la misma precisión que herramientas de diseño digital como Autocad, pero para mí cumple los requisitos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el manejo de las herramientas indicadas. Lo que considero previo antes de la introducción en el diseño digital.

En definitiva, la herramienta digital GeoEnZo nos permite trasladar a una pizarra digital o al proyector las instrucciones para el manejo de dichas herramientas de una manera clara y didáctica. Mejora claramente la exposición que realizábamos con el compás, cartabón y escuadra de encerado, dando a nuestro alumnado una visión clara y sin interferencias de cada uno de los pasos del proceso de realización del dibujo. Esto me ha llevado a realizar una serie de vídeos utilizando la citada herramienta de forma que pueda trabajar con la metodología Flipped Classroom en esta parte del currículum, al igual que realizo en otras partes de la materia o en las asignaturas de matemáticas, física y química.

GeoEnZo es un programa informático gratuito e independiente para pizarras escolares digitales. Simplemente descargue GeoEnZo, colóquelo en una carpeta o en su memoria USB, descomprímalo y ya está operativo. También hay versión en línea. Yo recomiendo la que se instala en el ordenador.