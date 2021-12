Entre las propuestas expuestas en el ‘VI Congreso de lingua, lingüística e tecnoloxía’ se presentaron ideas tan originales como la enseñanza de castellano a través de un videojuego inspirado en la obra de Cervantes y que traslada al espectador-alumno/a a otra época, a varias ciudades de España en el siglo XVII.

El título de esta innovadora propuesta para la enseñanza de lenguas a través de la tecnología es: “Las aventuras de Preciosa; una propuesta de videojuego para el aprendizaje del español como lengua extranjera a partir de la Gitanilla de Cervantes”. Y su autora: María Álvarez Villar, una joven de Vigo de 25 años, filóloga. “Me gustan los videojuegos. Cuando estaba acabando el máster que hice sobre enseñanza de español para extranjeros se me ocurrió esta idea. Comprobé, jugando, que muchos usuarios de videojuegos controlan el inglés del juego, palabras sobre armas, expresiones de ataque (en función del juego...) sin embargo dicen que no saben hablar inglés”, comenta María.

Sobre esta idea base pensó cómo podría aplicarlo a la enseñanza del castellano. “Si soy capaz de crear el contexto adecuado considero que podrán aprender español, con una doble opción: enseñar castellano a extranjeros y también para hispanohablantes, con la posibilidad de aprender literatura de forma amena”, describe la joven, que en la actualidad cursa el doctorado en la UVigo.

¿Cómo eran las ciudades en el siglo XVII?

“En ‘La Gitanilla’ se habla de varias ciudades; el jugador puede ver cómo eran esas ciudades en el siglo XVII, con un recorrido por el Madrid antiguo, por ejemplo”, añade Álvarez, que espera que su propuesta tenga una buena acogida entre los profesionales de la enseñanza de la lengua, estudiantes y otros expertos que participaron en este congreso de lenguas lanzado desde la Universidad de Vigo.

Llegar a desarrollar el videojuego

La ilusión de María es poder desarrollar el videojuego, tal y como está proyectado en el trabajo inicial. Está pensado para un nivel B2 de español para extranjeros. La propuesta de María Álvarez formó parte del capítulo de tecnología aplicada a la enseñanza de este congreso ‘TechLING2021’.

Congreso TechLING2021

En galego, español, portugués, francés e inglés. A riqueza das linguas, con innovadoras propostas sobre aprendizaxe, tecnoloxía e tradución e interpretación, mostrouse ao mundo hai uns días no ‘VI Congreso de lingua, lingüística e tecnoloxía (TechLING2021)’ organizado pola Universidade de Vigo (UVigo). O comité científico: formado por máis de 85 persoas de Líbano, Exipto, Marrocos, Suíza, Francia ou Brasil. Máis de 100 relatorios individuais ou conxuntos neste congreso online. E máis de 250 persoas inscritas, de países como Xapón, Australia, China ou Brasil.

O Máster en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) da Universidade de Vigo ten a Mención de Excelencia que concede a Xunta. A dirección deste congreso corre a cargo de tres membros titulares do Grupo de Investigación, Tradución e Paratradución (T&P) da UVigo: Emmanuel Bourgoin Vergondy, Óscar Ferreiro Vázquez e José Yuste Frías. Segundo Yuste, o multilingüismo do congreso é o máis salientable. “Os traballos expostos deixan ver a boa saúde das cinco linguas do congreso á hora de analizar, expor, criticar, reflexionar e dar exemplos prácticos das diferentes aplicacións da tecnoloxía dixital en tradución e interpretación, na ensinanza de linguas e no tratamento automático das mesmas”, indica.

“Se esta edición dá lugar ao nacemento dunha comunidade investigadora ‘techLING’ no ámbito mundial suporía para nós ter ido alén do reto”, engade o profesor Óscar Ferreiro.