María Triñanes tiene 27 años, es de O Grove y en la actualidad estudia 3º del Doble Grado de Comercio y Turismo en la Universidad Complutense de Madrid. Antes cursó el Ciclo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Carlos Oroza de Pontevedra. Lo terminó en 2017. Y por esa etapa acaba de recibir el Premio Nacional de FP en Hostelería y Turismo, que concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ella y 12 gallegos más están entre los 78 estudiantes premiados en toda España.

Natalia Barreiro tiene 32 años, es de Vedra, estudió Biología en la Universidade de Santiago (USC) y en la actualidad es investigadora postdoctoral del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la USC. Acaba de ser galardonada con el Premio Talento Mozo Galicia 2021 en la modalidad de Ciencia, promovido por la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta, que reconoce la trayectoria excelente de la investigadora en el campo de la virología molecular. Con ella, otros jóvenes en las modalidades de rural, deporte, empresa, cultura y creación.

Vacuna

Su trabajo ha estado centrado en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 empleando un sistema de etiquetado molecular (IC-Tagging) desarrollado al completo en los laboratorios del grupo que dirige el profesor José Manuel Martínez Costas, como apunta el CiQUS. Con el sistema “somos capaces de producir microesferas proteicas en diferentes sistemas de expresión y producción de proteínas (bacterias o células de insecto) en las que podemos cargar proteínas de interés del SARS-CoV-2, lo que nos permite obtener un candidato de vacuna de tipo subunitario”, explica Natalia sobre el desarrollo de un sistema que podría permitir la producción de vacunas de manera más rápida y económica.

“Este premio es una forma de reconocer el esfuerzo que se hizo y se sigue haciendo en el desarrollo de la vacuna en el laboratorio, además de que siempre hace ilusión que te concedan un premio por tu trabajo”, apunta.

Hoteles y viajar

Triñanes, antes de iniciar el Ciclo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en el Carlos Oroza, había hecho selectividad, con buena nota. Y optó por el ciclo, era lo que le gustaba: “el tema de los hoteles”. “¡Quizás porque al ser de O Grove es lo que he visto toda la vida y me gusta mucho!”, comenta María Triñanes. Se lleva un premio nacional después de lograr el autonómico. En el nacional, además de las notas y la trayectoria en el sector elegido, se miden otros méritos, como la formación complementaria (María estudia varias lenguas en la escuela de idiomas) y también los viajes y experiencias en otros lugares. Ella estuvo en Malta, de Erasmus, entre otros destinos. “Viajar es otra de las cosas que me encantan”, apunta.

Hasta el momento, su mayor aprendizaje en el ámbito práctico han sido las temporadas de trabajo en un complejo hotelero gallego. “Podía quedarme a trabajar pero decidí ampliar formación: una carrera universitaria, en este caso”, describe. “Ahora estoy en Madrid, quiero viajar, pero también sé que quiero volver a Galicia. La calidad de vida de ahí no es comparable a nada”, añade. “De momento, intentaré irme de Erasmus a Alemania”, comenta María, que añade que la planificación turística y el tema del turismo sostenible es lo que más le está gustando en el doble grado que estudia en la actualidad.