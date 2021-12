Moitos debuxos e tamén vídeos grupais sobre unha experiencia nas Cíes ou unha historia inventada co arquipélago como escenario. Os e as participantes do concurso ‘Cíes, o paraíso de todos’ demostraron un ano máis as súas habilidades coas técnicas de debuxo e deixaron constancia das mil perspectivas coas que se poden ver as illas. Todos os debuxos diferentes, os enfoques, os planos, a cor...

Ata a imaxe das Cíes sobre a retina dun enorme ollo. Ou o contraste entre o día e a noite no arquipélago. No apartado de vídeo: o Colexio Divino Salvador, CEIP Illas Cíes, CEIP Plurilingüe García Barbón, Colegio Las Acacias, CPR Quiñones de León y CPR Santiago Apóstol. Os gañadores e gañadoras: