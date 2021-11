“¿Cuál no es un tipo de malware? Phishing”. Esta fue la pregunta clave del kahoot que le dio la victoria al alumnado de 6º de Primaria del CEIP San Martiño (Salcedo-Pontevedra) en el concurso ‘Ciberseguridade no cole!’, celebrado hace unos días en la Cidade da Cultura. Fue un concurso “muy divertido”, con preguntas y respuestas que aparecían en una pantalla gigante. Competían físicamente en Santiago seis colegios (tres de primaria y tres de secundaria), tras haber pasado una prueba inicial que se realizó online.

“El CEIP San Martiño ha sido, desde hace años, un centro preocupado por el uso de las nuevas tecnologías en el aula”, expresa Fátima Sampayo Guzmán, la docente que guió a los pequeños y pequeñas en la preparación de estas pruebas sobre seguridad en la red. (Esta misma docente se encarga también del proyecto de periodismo escolar Faro da Escola, en el que participa este cole).

Uno de los materiales utilizados por los centros para formarse en esta materia de la seguridad en internet y en las redes sociales es: “La guía para jóvenes: No te enredes en internet”, de la Agencia Española de Protección de Datos. O también: “Sé legal en internet”. ¿Qué se aprende en estas guías?

1-Me piden información en una web. ¿Qué información puedo dar?

¿Doy toda la información que me piden? Relleno mis datos, los de mis padres, hermanos, amigos, profesores, los de mi colegio... ¿Estás seguro? Nunca se debe dar información de tu familia o de otras personas. Desconfía de las webs que te piden demasiada información. Evita que tu usuario o tu login tengan tu nombre, fecha de nacimiento o edad.

2-Tus claves secretas

-No utilices como contraseñas palabras que se puedan asociar fácilmente a ti, como el nombre de tu mascota, el nombre de tu calle, tu fecha de nacimiento...

-Utiliza contraseñas de un mínimo de 8 caracteres y mezcla mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales (@#*) y números.

-Evita utilizar palabras que vengan en los diccionarios.

-Nunca des a otra persona tus claves y utiliza siempre el botón de salir o cerrar sesión. Así evitas que alguien robe tu sesión, tu cuenta o tus datos personales.

3-¡En este sitio web somos muy guays, siempre de buen rollo!

-Si es “guay” tienen que decirte quiénes son, para qué van a utilizar tus datos y cómo puedes borrarte.

-Esto es lo que se llama la “política de privacidad”.

-Todos los sitios web que utilicen tus datos personales deben tener una política de privacidad.

4-Cuando te dicen que no pueden borrarte de una web.

-¡Es falso! Cuando te apuntas a una web, das tus datos y tú decides cuándo borrarlos. Tienes derecho a decidir sobre tus datos.

5-Las fotos o vídeos donde aparezco y otras cosas que hablan de mí.

-Piensa bien si quieres compartir una imagen o vídeo con los demás. Si lo haces, fíjate en quién puede verlo.

6-Para quitar las fotos y vídeos donde aparezco y otras cosas que hablan de mí.

-Dirígete, en primer lugar, a quien subió esa información y dile que quieres que la borre. Si no te hace caso, pídeselo al responsable de la web. Si tampoco la quita, habla con tus padres o con alguien de confianza. Podéis recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos para que os ayude a borrarla.

7-Alguien que no conoces quiere contactar contigo.

-Cuando un desconocido te pide tu número de teléfono o te escribe un mensaje, ignóralo.

-Nunca facilites tu teléfono, tu nombre, o cualquier información tuya a un desconocido y menos aún una fotografía tuya o de alguna parte de tu cuerpo.

8-Escribir y gritar.

-Cuando escribes mensajes en mayúsculas alguien puede entender que le gritas.

9-Respeta a los demás.

-No hagas en internet algo que no harías en la vida real.

-Evita gestos o conductas que puedan ofender a otras personas.

Sampayo: "La única forma de que usen correctamente la tecnología es con formación"

“Desde hace tiempo nuestros alumnos desde los 3 a los 12 años tienen una hora semanal de robótica impartida por su tutor y un profesor de apoyo. Están familiarizados con el manejo de M-bot, Lego wedo, Robotix... Tratando de complementar este trabajo, en el curso 20/21 el CEIP San Martiño entra en el programa E-dixgal de la Xunta, que dota a cada alumno/a de un ordenador portátil y de una plataforma educativa con recursos online”, cuenta Fátima Sampayo, maestra. Poner esta herramienta en manos de nuestros alumnos “supuso inmediatamente, tanto para nosotros, sus profesores, como para sus padres, un ejercicio de responsabilidad, siendo una herramienta muy potente con acceso a internet para niños, algunos de los cuales ni siquiera tienen un teléfono móvil de uso individual”. “Así, desde el primer momento tratamos de formar a nuestros alumnos en el uso correcto de la tecnología, ya que la única herramienta efectiva es el conocimiento, la información correcta aportada por los adultos que les rodean”, añade Sampayo. Entre otras actividades, Abanca proporcionó un taller online en el que un equipo de hackers profesionales mostraban a los niños la facilidad de acceso a su información privada y les aportaron herramientas y hábitos saludables para hacer del entorno digital un entorno seguro”. Al inicio de este curso también entramos en Digicraft de la Fundación Vodafone: los alumnos/as realizaron actividades y juegos encaminados a percibir la importancia de no dejar nuestros datos privados en la red. “En este clima, se produce la propuesta del concurso de ‘Ciberseguridade no cole!’ e inmediatamente se plantea como una oportunidad de poner a prueba nuestros conocimientos al respecto. Nos apuntamos en el último momento porque la compañera de 5º de Primaria me lo propuso y se lo propuso a los alumnos. Dos días después sería la competición. Ellos se lo pasaron genial y han compartido y aprendido mucho en el concurso, como una experiencia más en este camino de la formación en el uso de las tecnologías”, apunta la docente.