“Hablamos de darnos cuenta de que sí, somos pequeños en comparación con todo lo que hay y vive en el mundo, pero cada uno de nosotros somos únicos e importantes”, cuenta Vanesa Martínez, educadora y autora de “A veces me siento pequeña” (Algar Editorial). “Hablamos también de valorar lo que tenemos cerca y cada gesto de bondad”, así se refiere Vanesa a su libro, en el que trata el tema de la autoestima y el autoconcepto. "Los niños y las niñas deben saber que son valiosos por cómo son, por ser ellos mismos", cuenta Martínez en esta entrevista. La idea del libro surgió en pleno confinamiento.

A menudo nos sentimos poca cosa. Este tema que trata en el libro con estas palabras es una sensación física que tienen los pequeños/as con respecto a lo que les rodea, de mayor tamaño...

Creo que todos, pequeños y mayores nos sentimos en algún momento, pequeños. La sensación viene no tanto del tamaño como de darnos cuenta de la inmensidad del mundo que nos rodea. La protagonista del libro se siente así al mirar al cielo, los árboles llenos de pájaros o sentada leyendo sus libros. Se siente pequeñita rodeada de tantas cosas grandes y hermosas.

Lo plantea como metáfora. ¿Hablamos de autoestima?

Exacto. Como te comento no es una cuestión de tamaño, sino de sensación. Hablamos de autoestima, y de otras muchas cosas. Hablamos de darnos cuenta de que sí, somos pequeños en comparación con todo lo que hay y vive en el mundo, pero cada uno de nosotros somos únicos e importantes. Hablamos también de valorar lo que tenemos cerca y cada gesto de bondad. Aquí quiero resaltar el trabajo que Viv Campbell, la ilustradora del cuento, ha hecho con sus ilustraciones. La forma en la que ha entendido el texto y lo ha transformado en imágenes ha sido maravillosa. Tiene una gran sensibilidad y mucho talento. Nos hemos entendido muy bien. Creo también que cada lector debe hacer suyo el libro y entenderlo a su propia manera. Ahora ya no es mío, sino de los lectores, y eso es también muy bonito.

¿Cómo trabajar el tema de la autoestima y el autoconcepto con los pequeños?

Los niños y niñas deben saber que son valiosos y únicos por cómo son, por ser ellos mismos. Cuando trabajo como educadora siempre procuro transmitir que nuestro amor hacia ellos no es condicionado. El respeto hacia los demás no depende de nada porque como seres humanos todos lo merecemos.

¿Por qué es tan importante fijar ciertos conceptos a ciertas edades?

Los humanos somos seres con una capacidad de adaptación muy alta y capaces de aprender durante toda nuestra vida. Eso es fabuloso. Sin embargo es cierto que la primera infancia es un momento especialmente sensible pues en ella nuestro cerebro y todo nuestro ser se desarrolla mucho y muy rápido. Fijar las bases de un desarrollo sano va a influir en nuestro futuro. En ese sentido, ser ejemplo se presenta como algo tremendamente importante.

¿Cómo surgió la idea del libro?

La idea para el cuento surgió durante los primeros meses de pandemia. Estábamos pasando por una situación muy difícil. En momentos así es fácil sentirnos pequeños, pero solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver la grandeza en muchas personas que nos rodean. Durante todo este tiempo, como siempre, pequeños gestos han marcado la diferencia. Personas completamente normales han ayudado de muchas formas diferentes a quienes lo necesitaban. Nos hemos ayudado unos a otros, y sería genial que no olvidáramos que podemos hacerlo. En nuestra vida diaria estamos rodeados de personas muy grandes. Lo que hacemos cada día es importante. Las pequeñas acciones diarias forman algo muy grande todas juntas.

¿Se centra más en las niñas?

No escribí la historia centrándome en las niñas, sino en todos los niños y niñas. En la historia no aparece el nombre de la protagonista y no es casual. Ella puede ser cualquier niña o niño, cualquiera de todos nosotros. La diferencia con los adultos es que creo que los niños son más capaces de fijarse en esos pequeños detalles del día a día que nos pasan desapercibidos. Viven mucho más el presente. Tenemos mucho que aprender de la infancia. Sí que creo que, en ocasiones, las peligrosas etiquetas que acechan a la infancia tienen un sesgo de género que afecta a las niñas de un modo particular, pero en este caso no es el tema del libro.

“No hay mejor regalo que saber que el libro gusta”

“Deseo que las niñas y niños disfruten leyéndolo. También los adultos, pues yo siempre digo que la literatura no tiene edad. Gozar con la lectura es lo más importante. Es cierto que la literatura nos ayuda a enseñar muchas cosas, nos aporta un escenario privilegiado para compartir con los niños enseñanzas y valores. Eso es una suerte, y debemos ser conscientes de ello, elegir las lecturas y saber lo que leemos, solos o en familia. Pero en mi opinión personal es un error dejar de lado la calidad literaria por nuestra necesidad de mostrar algo. Cuando hablamos de leer, el valor literario siempre debe primar. Divertirse leyendo es lo que hace que sigamos haciéndolo durante toda nuestra vida”, expresa la autora.

¿Ha tenido algún tipo de feedback ya?

“¡Sí! Aunque ha llegado a librerías hace poquito ya hemos podido ver reacciones tanto de adultos como de pequeños. Además de las primeras reacciones entre amigos y conocidos, la Feria del Libro de Valencia ha sido un espacio especial en el que poder hablar con profesionales de la educación, así como padres y madres que llevaban a sus peques a comprar cuentos. Es maravilloso ver cómo cogen tu libro, lo ojean, leen juntos una parte, te hablan… No hay regalo mejor que saber que el cuento gusta a los niños y niña”, añade Vanesa, educadora y escritora.