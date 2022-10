N’ "O secreto da acumulación orixinaria", un dos capítulos do Capital (1867), Marx escribiu que “o capital veu ao mundo pingando sangue e lama por todos os poros do seu corpo, dende os pés deica á cabeza”, sinalando que, entre outros tantos factores, como o espolio mineiro de América, a escravitude cumpriu un papel fundamental na xénese e desenvolvemento do capitalismo histórico a partir do 1502, ano no que se introduciu o primeiro escravo negro en América, aínda que polo xeral a historiografía occidental ten dado ás costas á historia da escravitude, agás algúns traballos.

Unha institución económica fundamental: a trata de persoas escravas: N’ A breve historia da escravitude (Kalandraka, 2020), James Walvin, un deses poucos historiadores que centraron a súa investigación na escravitude atlántica durante a xénese do capitalismo como un dos vértices do comercio triangular, ten sinalado que o secuestro de nativos do interior da África subsahariana, o seu traslado á costa para seren vendidos a escravistas europeos -principalmente portugueses e ingleses, pero tamén casteláns, franceses e holandeses-, o transporte en calidade de mercancía humana a través do Atlántico, a súa venda nos mercados escravistas das cidades portuarias do Atlántico -como Bristol e Nantes en Europa, e tamén A Coruña, e A Habana, Kingston, Curação ou Bahía nas costas americanas-, e o seu final traslado ás plantacións de tabaco, algodón e azucre, principalmente, foi “o medio que lle permitiu a Occidente erixirse nunha posición de dominio económico e político indiscutible”. Isto é: “A man de obra escrava africana, trasladada a América, foi imprescindible para a creación da riqueza occidental e a conseguinte relegación doutras rexións e pobos fronte ao poder global de Occidente”. Así, a primeira globalización mundial, a que sacou á Europa cristiá occidental da periferia do mundo islámico, a que fixo que a Europa occidental “adiantara” a China. e se convertese na nova potencia hexemónica no mundo só foi posible tomando pulo nas miserias da escravitude.

O duro camiño cara á escravitude: A escravitude é unha institución económica que parte dun principio básico: a persoa escrava era, no momento da súa captura, unha persoa libre. Daquela, era necesario todo un proceso que convertese a unha persoa libre nunha persoa escrava dócil. O proceso comeza no interior da África subsahariana, en poboados nos que a maioría dos seus habitantes nunca miraran nin o mar nin a un home de orixe europea; alí eran secuestrados por outros nativos de orixe subsahariana para seren conducidos ao litoral africano, unha longa franxa de terra que ía dende Senegambia até Angola: os europeos nunca penetraban en terra firme, mantíñanse nas praias e as máis das veces nos mesmos barcos. Ao longo desa primeira travesía andando, facían o camiño encadeados e, ao chegaren á costa eran encerrados en miserables choupanas para seren escrutados polos cirurxiáns europeos, que rexeitaban aqueles que tivesen algunha doenza ou imperfección. Unha vez que pasaban a peneira eran de novo conducidos ás choupanas antes de ser levados aos barcos..., había que xuntar o número suficiente de persoas escravas para que a travesía fose rendible.

Os primeiros negreiros foron portugueses, xenoveses e flamengos e máis tarde entraron no negocio os ingleses, franceses e holandeses. Unha vez embarcadas, as persoas escravas permanecían encadeadas polo pescozo e os pés no sollado dos barcos, apenas subían á cuberta, só se o tempo o permitía; cando había trebóns, a mariñería non podía estar pendentes das persoas escravas. O medo á violencia por parte dos escravos -calcúlase que nun 10% dos barcos negreiros se produciron motíns-, era unha das razóns polas que se mantiñan os escravos permanentemente encadeados e pechados no sollado; había maltratos e violacións, aínda que evitando estragar a mercancía, porque esa era a razón da trata: que a mercancía chegase aos portos escravistas de América e Europa! Logo dun mes longo de travesía nunhas condicións infrahumanas chegaba de novo a revisión do cirurxián, a venda e un novo e longo traslado á plantación.