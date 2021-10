“Foi a miseria, e non o celtismo, a orixe da irmandade con Irlanda”

“A mediados do XIX - explica Xavier R. Madriñán- Irlanda tiña unha frecuente presenza nos medios de comunicación europeos. Primeiro de nada, porque formaba parte do Reino Unido, un dos focos principais de noticias de toda clase, reproducidas as informacións dos seus xornais na prensa do enteiro continente. E en segundo termo, porque a miseria que enchoupaba a súa sociedade, da que moitas das novas daban conta en dramáticas crónicas, xa antes da Gran Fame de 1846-49, chamaba a atención polo seu contraste coa imaxe da Gran Bretaña industrial e liberal como o espazo de maior prosperidade e liberdades de Europa”.

–Os primeros teóricos do galeguismo tiñan outras opcións de nacións-espello de Galicia, poñamos por caso as tamén célticas Bretaña ou Escocia. Daquela, por que escolleron Irlanda?

–É que non foi o elemento céltico o impulsor da primeira comparanza, senón a pobreza extrema na que esmorecía Galicia. E a este respecto, ningún outro país como Irlanda, ben coñecida pola prensa, podía ser proposto como mellor exemplo da fondura da miseria que enchoupaba o país galego. A iso se refería Antolín Faraldo ao cualificar en 1845 Galicia como a “Irlanda de la Península”. Era esa triste realidade a que xustificaba a demanda de atención que el e outros escritores lles requerían aos gobernos españois.

–O mito de Breogán nace a través das lecturas que os galeguistas fan dun episodio do Lebor Gabala Érenn (Libro das Conquistas de Irlanda). Trátase dunha interpretación subxectiva ou, efectivamente, lido hoxe ese capítulo (fose fantasía ou non) alí fomos saber da existencia no só de Breogán senón tamén da súa “conquista” de Irlanda?

–Os textos historiográficos do século XIX galego pertencen, na súa inmensa maioría, a un xénero literario, quer dicir, que se compoñen de narracións onde pesa máis a subxectividade do autor e a súa capacidade para compoñer un relato que lle permita soster a súa tese sobre un asunto determinado, que a un esforzo de investigación e coñecemento. Aí vale case todo, desde as xenealoxías bíblicas sobre a ascendencia céltica ata lendas que se supón que agachaban un fondo de verdade. A isto responden a utilización das fantasías recollidas nos manuscritos medievais irlandeses sobre a orixe da súa poboación, que chegaría á illa procedente das costas galegas. Así o escribiu Verea y Aguiar no texto fundacional do celtismo galego, en 1838, e así o recolleron de inmediato os liberais que querían reivindicar un pasado glorioso para Galicia, contra a tradicional historia española que lles reservaba o pulo civilizador aos pobos mediterráneos.