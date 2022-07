Courelson: jazz, blues y pura naturaleza

Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe! Eiquí síntese ben o pouco que é un home… Al Courel nos vamos el próximo viernes unos cuantos vigueses y qué mejor que un verso del poeta mayor de esas tierras, Uxío Novoneyra, para empezar a contarlo. Sí, nos vamos desde Vigo para hacer los casi 200 kms del Camiño do Caurel, que no es ese de Santiago que acaba en una urbe santa sino el que termina en la naturaleza mágica que recorre el río Lor entre Formigueiros, Montouto y Pía Paxaro , sus más altas cimas. Vamos a darnos una bocanada de aire fresco y vegetal porque el día 15, a eso de las 8 de la tarde, inauguraremos en Seoane con un pregón el Courel Son, el festival de jazz y blues en la montaña más singular, menos masivo y más exclusivo a pesar de estar abierto a todo el mundo y que se despliega a pie de calle, sin escenarios, sin más montaje escenográfico que el de la naturaleza misma. El mismo día que el Vive Nigrán abre el suyo ante el paisaje marino de Playa América, el Courel Son lo abre en la Galicia más interior, la gran reserva verde y botánica de Galicia, la de bosques hipervegetales, la de un paisaje de montaña salpicado de aldeas escondidas que por su difícil acceso ha conservado toda la belleza de lo auténtico.

Allí sonará la música que nos convoca. Marcos Reinoso, el biólogo que huyó de Vigo y no por deudas sino para huir de la hipoteca urbana, en busca de una vida más acorde con la espléndida e imponente naturaleza de estas tierras, presidente ahora de la Asociación de Desarrollo Rural Serra do Caurel que organiza este concierto, fue quien estableció la cita que allí nos llevará dentro de unos días. El viernes, 15, llevaremos nuestra alma marinada de vigueses al alma montañesa del Caurel para abrir este festival a las 8 de la tarde con la actuación en Seoane del cuarteto de Lucía Martínez. ¿Lucía? No nos olvidamos de aquel debut como líder de su propia formación de esta joven baterista/percusionista viguesa, uno de los más singulares e interesantes que se han producido en los últimos tiempos en el mercado español. Aclamada en sus ambientas musicales, llega con su banda portuguesa a presentar el disco que pronto estará en la calle: Calma y algo más.

No se acaba aquí esta historia de amor entre música y naturaleza. El día 16, actuarán en Vilamor The Fabulosos Resaca Brothers. ¡Vaya banda, vaya repertorio centrado en el blues eléctrico, con alguna incursión en el soul! Yo los estoy oyendo ahora pero me dicen que sus conciertos son divertidos y enérgicos, trayendo Chicago a este lado del Atlántico para que el público disfrute del blues más canalla. El 23 tocarán en Folgoso Los Winters, la mejor banda en España interpretando el difícil y resultón repertorio Blues-Rock de todo un mito de la guitarra y la voz como es Johnny Winter. Al día siguiente, Marcos Coll, el armonicista madrileño criado en Santiago que pasó de tocar con su armónica blues en el Metro a compartir escenario con Chuck Berry o Tom Jones actuará el día 24 en Seceda junto a Remy Blanklyn, un músico mallorquín y joven curtido ya en los garitos blues de Londres y que se presenta de la mano de Coll, con quien en breve grabará disco. El último concierto del CourelSon 22 será el 30 de julio en Paderne. Actuará el grupo Sumrra, una referencia del jazz contemporáneo y, sin duda, unos de los tríos más interesantes de la escena jazzística española.

Estaremos, al menos este fin de semana, en el Courel Son y puede que hagamos de mañana alguna ruta entre esos riachuelos, pequeñas cascadas, cuevas, grutas y árboles frondosos como hayas, acebos, abedules o castaños, que crean un escenario de bosque encantado. Forman parte de las propuestas de la organización para cada mañana tras el concierto del día anterior.