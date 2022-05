Tatuajes de famosos con sello gallego

Futbolistas como Neymar, Busquets, Adriano, Quaresma, Pepe, Vinicius, Iago Aspas o Hugo Mallo, estrellas Michelín como el cocinero Pepe Solla y cantantes como Melendi, Nicki Jam o Lunay son algunas de las celebrities que lucen en su piel dibujos realistas realizados por el equipo de tatuadores que capitanea el pontevedrés Pedro José Pérez González con su marca Pxa Bodyart, que, además de dar nombre a un céntrico estudio en la capital del Lérez, designa el negocio con el que está presente fuera de España colaborando con estudios en Hollywood, Brooklyn, Edimburgo, Zurich y Estocolmo.

Este emprendedor gallego de 36 años no es tatuador, sino que se inició en el mundo del “arte corporal” a los 16 años, colocando piercings en cuatro de los cinco estudios que existían entonces en su ciudad. Por aquel entonces, Pedro José era consumidor de tatuajes realistas estilo que no se realizaba en Galicia, y tenía que viajar a otros zonas de España para encontrar a profesionales que tatuaran esos diseños. Se los trajo como invitados a las tiendas con las que colaboraba y, más tarde, en 2008, decidió abrir su propio negocio, que en la actualidad cuenta con cuatro tatuadores residentes en Galicia que trabajan habitualmente en su estudio y 65 colaboradores de toda España que gozan de gran prestigio.

“Normalmente el cliente contacta conmigo y, dependiendo de lo que quiere hacerse, le busco el tatuador más adecuado para prestarle el servicio”, explica Pedro José Pérez. A su estudio a Pontevedra acuden a tatuarse los famosos que viven más cerca o que aprovechan su estancia en Galicia para hacerlo.

Por su tienda ha pasado media plantilla del Celta atraída por la composición de tatuajes de Pxa que luce Hugo Mallo en su pecho -una estampa de dos niños de espaldas en un muelle de madera, una rosa de los vientos y una mirada femenina-. De ello dan buena cuenta las camisetas celestes que cuelgan en las paredes del estudio, enmarcadas y dedicadas por algunos de los clientes célticos o excélticos del establecimiento.

Iago Aspas, Maxi Gómez, Chelo Díaz, Daniel Wass, Rober Mazan, Fran Beltrán, Jeison Murillo, Borja Iglesias, Tuco y Gustavo Cabral forman la alineación del club vigués tatuado en su estudio, junto a otras de equipos como el Barça (Neymar, Busquets, Coutinho) Besiktas (Adriano, Quaresma y Pepe), Atlético de Madrid (Filipe Luis, Saúl Ñiguez) y Udinense (Ekong, Teorozczyk y Zeegellar).

Otro “cliente local”, el primero que acudió al estudio en mayo de 2020 tras el confinamiento de tres meses por el covid19, fue el estrella Michelín Pepe Solla, que se decantó por dibujos pequeños relacionados con el mundo marítimo.

Salvo en contadas ocasiones cono la de un futbolista del Standard de Lieja que vino a Pontevedra, para tatuar a los famosos Pedro José Pérez se desplaza con su equipo al lugar donde el cliente requiera su servicio, ya sea Turquía, Barcelona, Madrid o la ciudad italiana de Udino.

El mayor salto que vivió el negocio de este pontevedrés fue cuando uno de los tatuadores con los que trabaja habitualmente, Samu Rico, que había tatuado a Melendi, le hizo un tatuaje a Neymar. A partir de ahí comenzaron a contactar con él futbolistas de primer nivel y cantantes como Nicky Jam, que optó por ponerse un ojo realista, o Lunay, quien se tatuó un retrato de su madre.

Decorar cuerpos famosos le ofrece visibilidad y le atrae más clientes al negocio. “Imagínate cuando Nicky Jam compartió en su Instagram el tatuaje que le hicimos y nos mencionó; es una publicidad cuyo coste no podríamos pagar”, comenta Pedro José. Sin embargo, la empresa del gallego no se sostiene por las celebrities y hasta se ha permitido rechazar como cliente al piloto Hamilton porque “con lo que me pedía, sabía que iba a quedar a disgusto y se iba a convertir en el mejor cliente para mi competencia”, según explica.

“El perfil de clientela que me mantiene el negocio es el que le da importancia al tatuaje y se ha molestado en comparar hasta que se ha dado cuenta de que somos su mejor opción”, sostiene Pedro José, quien añade que cada vez hay menos diferencia en cuanto a edades de las personas que se deciden a decorar su cuerpo con dibujos realistas. “Lo que nos puede diferenciar ahora mismo como empresa respecto a nuestros competidores es que no somos Amazon, que entregamos el producto sin más, sino que ofrecemos un servicio que incluye desde la simpatía, higiene, amabilidad, buen trato y por supuesto calidad”.

El tatuaje realista viene a reproducir con fidelidad cualquier imagen que se desee, ya sea edificio, un felino o la foto de un familiar. “En Galicia, por ser costera, se eligen muchos motivos marítimos como pueden ser mapas, brújulas o barcos”. Animales, sobre todo los felinos como el tigre que escogió Adriano, motivos cinematográficos y retratos de familiares se encuentran entre las temáticas que más triunfan actualmente. “Yo el próximo tatuaje que me haga será el retrato de Amancio Ortega, porque es un gallego al que admiro”, comenta Pedro José, que tiene gran parte de su cuerpo tatuado. Entre los dibujos que luce en su piel, sus favoritos son los que le hizo Robert Hernández, un tatuador polaco afincado en Madrid, precursor del estilo realista y también pintor. “Me arrepiento de alguno de los que me he hecho, pero en un futuro podré ponerme otros tatuajes encima o eliminarlos con láser”, añade.

La duración de una sesión de tatuaje depende de la cantidad de detalles que lleve el dibujo, no tanto del tamaño. “Un retrato del tamaño de un palmo abierto suele llevar unas cinco horas de trabajo”, explica Pedro José, quien añade que muchos famosos no suelen tener paciencia porque “están acostumbrados a tenerlo todo en el momento”. Otros, sin embargo, llevan meses y hasta años en lista de espera aguardando a que un profesional en concreto tenga un hueco libre en su agenda.

“El cliente suele venir con una idea clara del contenido, pero no de cómo estructurarlo y ahí está la función del tatuador, que le ofrece una idea de cómo diseñarlo”, explica Pedro José, propietario y promotor de una marca, Pxa, que fue de las primeras de body art patrocinadas por L’Oreal París, además de por bebidas energéticas y enseñas de ropa deportiva como Kappa.

“Mi objetivo laboral es seguir viviendo de lo que me gusta, buscando un equilibrio entre el tiempo que le dedico al trabajo y a mi vida personal, algo que no es fácil porque ahora mismo soy la imagen del negocio y la gente no viene si no estoy. A nivel personal, tener salud, ser feliz y tomarme un café con Amancio Ortega”, concluye.