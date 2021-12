Guía de montañismo para emprendedor@s 4.0

El ascensor al éxito en el emprendimiento está fuera de servicio, tendrás que usar las escaleras, afirmaba Joe Girard, un emprendedor de Detroit que empezó como limpiabotas, y que acabó en el libro Guinness de los Récords por sus éxitos en los negocios.

"Emprender se parece mucho a escalar una montaña"

4.000 startups nacen cada año en España, de las cuales el 90% fracasan antes de cumplir el tercer año, según el informe “Mapa del Emprendimiento”, de Spain Startup-South Summit. Es decir, aproximadamente tan solo 400 startups se incorporan con éxito a la actividad empresarial en España cada año. Mientras tanto, en otra parte del planeta, rodeado de las montañas más altas del mundo que conforman el Himalaya, se encuentra el conocido Monte Everest, que, con sus 8.848 metros de altitud sobre el nivel del mar, está considerado el techo de la Tierra. Y este techo, que está inevitablemente asociado a importantes peligros como el mal de altura, un clima extremo y fuertes vientos, es coronado con éxito cada año por más de 800 personas, lo que supone el doble de casos en comparación con las mencionadas startups. Sin duda es otro orden de magnitud, pero ilustrativamente es un buen ejemplo para poner en valor la dificultad que supone hoy en día convertir una buena idea, en una empresa rentable. Y es que emprender se parece más a escalar una montaña de lo que de inicio podríamos imaginar. Como un buen y experimentado alpinista, antes de partir hay que tener un plan detallado, y ser flexible para reevaluar a medida que cambian las condiciones; debemos ir acompañados de un buen guía, pues es el seguro más barato; hay que dejar el ego a un lado, que es la principal causa de muerte en las montañas; y, especialmente, debemos tener claro que la cumbre es opcional, pero bajar es obligatorio, por lo tanto, no lo apostemos todo a la primera idea, y dejemos un margen para poder pivotar o rectificar.

Con bastante frecuencia los medios de comunicación nos muestran ejemplos de historias de éxitos empresariales, sin embargo, estos admirables casos son una excepción, y resulta mucho más ejemplarizante aprender de los numerosos errores que de los escasos aciertos. Con esa idea en mente, la consultora CB Insights ha analizado las “autopsias” de cientos de startups que han tenido que echar el cierre, y el resultado es una interesante lista de los doce motivos principales que truncaron un gran sueño e impidieron que una buena idea se acabara convirtiendo en una exitosa empresa: (12) El fundador de la startup acabó agotado, quemado o perdió la pasión, ya que intentar construir una empresa exitosa implica normalmente un exceso peligroso de trabajo; (11) El pivote, es decir, el cambio de la estrategia de negocio para mejorar los resultados, salió mal; (10) Hubo desarmonía entre el equipo y los inversores; (9) El producto era deficiente; (8) El producto llegó a destiempo, fue lanzado demasiado pronto, y en un mercado que no respondió tan rápido; (7) El equipo de personas no era el adecuado; (6) El precio del producto o los costes de producirlo fueron un problema; (5) Hubo desafíos legales o regulatorios no superados; (4) El modelo comercial fue defectuoso; (3) La competencia tomó la delantera; (2) El mercado no necesitaba ese producto, no había una demanda real; y, como razón principal, (1) La startup se quedó sin capital, bien porque lo utilizó sin criterio, o bien porque no continuó el interés de los inversores.

"Tener una visión del futuro no sirve de nada si no se contempla en el presente"

Estamos viviendo una época de increíbles oportunidades para las startups, pero también de intensa competencia global, en la que muchos ejecutivos sostienen que llegar los primeros le da a cualquier empresa una ventaja casi insuperable. Pero la realidad es que habitualmente el primero que crea un mercado no es quien lo explota con éxito, porque dar a conocer un producto o servicio a una serie de clientes que no saben que tienen esa necesidad, supone un gran desgaste. Esto no quiere decir que ser el primero sea malo, está claro que otorga cierta ventaja, pero hay que analizar bien dos aspectos, ¿es un mercado virgen porque realmente no hay clientes en él interesados en pagar por un producto de ese tipo?, o, aunque la oportunidad está ahí, ¿va a requerir más recursos de los que previsiblemente se podrá conseguir?

Por lo tanto, si vamos a emprender, antes debemos tener en cuenta varios factores que esconden la clave del éxito:

Clave 1 Tener una visión del futuro no sirve de nada si no se contempla en el presente. El secreto radica en no poner el foco de la atención en uno mismo y en su producto, sino en el potencial cliente y sus problemas.

Clave 2 Validar la idea antes de lanzarse. Empatizar con el cliente, realizar prototipos y hacer un testeo para identificar mejoras significativas, fallos a resolver, o posibles carencias.

Clave 3 Entender las fases por las que pasa una startup y no escalar antes de tiempo. El primer reproductor de MP3 del mercado lo lanzó un visionario fabricante coreano, en 1.998, pero fue un fracaso porque en el mercado apenas existía música en MP3, y solo consiguieron realizar unas pocas ventas de estos dispositivos a un reducido número de frikis.

Clave 4 Emprender dentro del “paraguas” y el asesoramiento de un ecosistema ya preparado para ello, como por ejemplo las aceleradoras Seedrocket, Startup Grind, Minerva, HubIn, BFFood o BFAuto, suelen ser una garantía de éxito, porque conectan de forma efectiva a todos los actores que son necesarios.

Sin duda emprender no es fácil, y así lo hemos visto, pero eso no quiere decir que debamos renunciar a hacerlo. Todo lo contrario, el emprendimiento es imprescindible para que una sociedad prospere, y además supone una enorme recompensa desde muchas perspectivas para aquellos y aquellas que llevan a cabo con éxito estos proyectos. Y puesto que hemos empezado este artículo con una cita, terminaremos también con otra, todavía mejor: “Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos” (Steve Jobs).