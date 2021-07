Inanidad de rebaño

Pues ya estamos otra vez en el día de la marmota, otro verano en el que no sabemos si al cruzar cualquier límite, autonómico o municipal, nos van a mandar a casa por la noche, nos van a echar de la discoteca en la primera copa o pedir una PCR para entrar en un bar. Pero no hagan caso a los alarmistas (¡chupito!), aquí no hay nada que ver. Circulen.

No se podía saber. Nadie había advertido que la invitación de Pedro Sánchez a los británicos a llegar en masa sin ningún tipo de restricciones traería consecuencias. Qué casualidad que España y Portugal, los países más laxos con los visitantes de Reino Unido, donde explotó la variante delta en Europa, tienen ahora las peores incidencias del continente.

Nadie pudo imaginar que iba a haber botellones y fiestas masivas de estudiantes, sin vacunar y lógicamente ávidos de ocio tras un curso duro y más de un año de aislamiento social.