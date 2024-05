Yolanda Díaz, en Zaragoza: "Hay que decirle a Europa que la ola reaccionaria no es invencible"

Trasladar el ejemplo del pasado 23 de julio al próximo 9 de junio. Con esta premisa básica ha defendido Sumar su candidatura para las próximas elecciones europeas. Lo ha hecho en Zaragoza, ante 300 personas que resistieron al asfixiante calor, y con Yolanda Díaz como cabeza de cartel. La vicepresidenta segunda y coordinadora general de la confluencia ha mostrado distancias con el PSOE en Europa donde, ha recordado, "gobiernan con el PP". No obstante, Díaz ha dejado claro que quieren demostrar a Europa que "la ola reaccionaria no es invencible". Aunque, eso sí, ha reparado en que no basta "con decirlo en los mitines", sino que debe combatirse "gobernando".

La vicepresidenta también ha querido resaltar que son "el pulmón del Gobierno de coalición". Misma línea que la mostrada por la candidata a las europeas, Estrella Galán, quien ha transmitido "dos mensajes". El primero, dirigido a "la derecha y la extrema derecha", a quienes ha asegurado que no van a conseguir "tumbar" al Gobierno central. El segundo, en cambio, ha ido dirigido a "la parte socialista del Gobierno". "Miradnos a nosotra, y no a s, las fuerzas progresistas, y no al PP", ha espetado Galán.

En el acto también ha participado Miguel Martínez Tomey, candidato aragonés de la lista, con un discurso en aragonés reivindicando la Agenda 2030 que, a su juicio, representa "el programa político de la confluencia Sumar". El portavoz parlamentario de la coalición, Íñigo Errejón, ha sido mucho más contundente, aseverando que "hay que segar la hierba bajo los pies de la extrema derecha", mientras que Elízabeth Duval, secretaria de comunicación de Sumar, ha llamado a la movilización del "voto antifascista", ante los últimos ataques a las casetas de la coalición en Valladolid, que han amanecido apedreadas. El nuevo coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha vaticinado que lo que se juega Europa el próximo 9 de junio es un paradigma que alcanza los tintes de "civilizatorio" entre dos modelos muy distintos de entender la UE.

En lo que también han coincidido todos los presentes es en defender el indulto y la libertad para 'Los 6 de Zaragoza'. Así, Yolanda Díaz ha segurado que su caso llegará a Europa y que, en España, "se derogará la ley mordaza". Un apoyo que también ha mostrado la dirección de Sumar antes del mitin ya que, según ha podido saber este diario, se han reunido con sus familias para interesarse por su situación. "Con vuestro voto, vais a ayudarnos a marcar el rumbo de la justicia social", ha concluido Galán.